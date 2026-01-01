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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
[= ||| все новости группы



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The Vintage Caravan

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4 июн 2026 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

24 сен 2025 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

26 авг 2025 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

22 июл 2025 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

24 июн 2025 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

14 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN

9 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления THE VINTAGE CARAVAN

12 окт 2023 : 		 Концертное видео THE VINTAGE CARAVAN

7 сен 2023 : 		 Концертное видео THE VINTAGE CARAVAN

12 сен 2022 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

13 май 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

14 апр 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

10 мар 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

3 мар 2021 : 		 Обучающее видео от THE VINTAGE CARAVAN

3 фев 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN

6 апр 2020 : 		 THE VINTAGE CARAVAN на Napalm Records

11 апр 2019 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 фев 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN

3 окт 2018 : 		 Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN

30 сен 2018 : 		 THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику

31 авг 2018 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

29 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

20 июл 2018 : 		 Трейлер к новому альбому THE VINTAGE CARAVAN
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Новое видео THE VINTAGE CARAVAN



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Days Go By, , новое видео THE VINTAGE CARAVAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Portals, выход которого состоялся 26 сентября на Napalm Records.




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