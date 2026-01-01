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ADRIAN VANDENBERG отметит 50-летие творческой деятельности



ADRIAN VANDENBERG опубликовал следующее сообщение:



«Ребята! Я сейчас открою маленький секрет: 2027 будет очень захватывающим годом! Как бы безумно это ни звучало, но у меня будет 50-летний юбилей в качестве рок-музыканта, хотите верьте, хотите нет (честно говоря, я почти не отмечаю его). 50 лет назад я создал свою первую полупрофессиональную блюз-рок-группу TEASER, сразу же заключил контракт со звукозаписывающей компанией, записал альбом, и в 1977 году вышел первый сингл. Последовали европейские гастроли и концерты. Начало захватывающего путешествия в мире рока!



В апреле на площадке 013 в Тилбурге (Нидерланды) состоится уникальное, единственное в своем роде праздничное шоу. Будут исполнены песни VANDENBERG, WHITESNAKE, MANIC EDEN и MOONKINGS, а специальные гости присоединятся к нам на сцене в этот уникальный праздничный вечер. Более подробная информация об этом году появится в ближайшее время!



В этом особом году, помимо других праздничных мероприятий, будут выпущены документальный фильм, уникальный новый альбом и биография о довольно бурной жизни вашего покорного слуги. Мы, конечно, будем держать вас в курсе событий. Так что... это будет ВРЕМЯ для ВЕЧЕРИНКИ!"







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