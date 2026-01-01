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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 21
*Новое видео MEMOIRA 19
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Vandenberg

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19 июн 2026 : 		 ADRIAN VANDENBERG отметит 50-летие творческой деятельности

26 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления VANDENBERG

22 янв 2026 : 		 ADRIAN VANDENBERG исполняет WHITESNAKE

4 дек 2025 : 		 Концертное видео VANDENBERG

3 мар 2025 : 		 ADRIAN VANDENBERG исполняет WHITESNAKE

9 ноя 2024 : 		 ADRIAN VANDENBERG о том, почему брал паузу

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VANDENBERG

19 фев 2024 : 		 VANDENBERG исполняет WHITESNAKE

27 янв 2024 : 		 Новое видео VANDENBERG

29 окт 2023 : 		 Ронни Ромеро о причинах расставания с VANDENBERG: «Вы фсё врёти!11»

21 окт 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Выйти на сцену с WHITESNAKE?»

30 сен 2023 : 		 Почему ADRIAN VANDENBERG расстался с RONNIE ROMERO?

30 авг 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG назвал Джими Хендрикса своим рок-богом

28 июл 2023 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG

18 май 2023 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG

11 май 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Бывшие подали против меня шесть исков»

7 май 2023 : 		 FRANK HANNON присоединился на сцене к VANDENBERG для кавера WHITESNAKE

6 май 2023 : 		 VANDENBERG исполняет WHITESNAKE

24 фев 2023 : 		 Новое видео VANDENBERG

12 окт 2021 : 		 VANDENBERG сменили вокалиста

21 май 2020 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG

15 апр 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG о том, как он связался с вокалистом RAINBOW

4 фев 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG пригласил вокалиста RAINBOW

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VANDENBERG'S MOONKINGS

4 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG'S MOONKINGS
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ADRIAN VANDENBERG отметит 50-летие творческой деятельности



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ADRIAN VANDENBERG опубликовал следующее сообщение:

«Ребята! Я сейчас открою маленький секрет: 2027 будет очень захватывающим годом! Как бы безумно это ни звучало, но у меня будет 50-летний юбилей в качестве рок-музыканта, хотите верьте, хотите нет (честно говоря, я почти не отмечаю его). 50 лет назад я создал свою первую полупрофессиональную блюз-рок-группу TEASER, сразу же заключил контракт со звукозаписывающей компанией, записал альбом, и в 1977 году вышел первый сингл. Последовали европейские гастроли и концерты. Начало захватывающего путешествия в мире рока!

В апреле на площадке 013 в Тилбурге (Нидерланды) состоится уникальное, единственное в своем роде праздничное шоу. Будут исполнены песни VANDENBERG, WHITESNAKE, MANIC EDEN и MOONKINGS, а специальные гости присоединятся к нам на сцене в этот уникальный праздничный вечер. Более подробная информация об этом году появится в ближайшее время!

В этом особом году, помимо других праздничных мероприятий, будут выпущены документальный фильм, уникальный новый альбом и биография о довольно бурной жизни вашего покорного слуги. Мы, конечно, будем держать вас в курсе событий. Так что... это будет ВРЕМЯ для ВЕЧЕРИНКИ!"




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