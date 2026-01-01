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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 23
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Tim 'Ripper' Owens

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2 июл 2026 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о проблемах с вокалом

24 июн 2026 : 		 TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют для 20000, а JUDAS PRIEST только для 5000»

2 июн 2026 : 		 Видео с выступления TIM “RIPPER” OWENS

1 дек 2025 : 		 Видео с выступления TIM “RIPPER” OWENS

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13 июн 2025 : 		 TIM “RIPPER” OWENS и VINNIE MOORE исполняют EXILE

1 июн 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

20 май 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

23 фев 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

15 фев 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел написать книгу»

13 янв 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне еще не предлагали написать книгу»

6 янв 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я не планировал становиться музыкантом»

22 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Ой, как всё дорого!»

17 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не будет стрижки с VIP-встреч — и петь не будем»

4 мар 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не было никого лучше Ронни Джеймса Дио»

5 фев 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS открыл тур

30 янв 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Сложно заменить кого-то вроде ROB'a HALFORD'a»

3 дек 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS дал совет начинающим музыкантам: «Выберите другое занятие»

20 ноя 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

26 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне надоели певцы, коверкающие свои песни»

26 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»

9 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я везучий!»

20 апр 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «У меня голос о-го-го!»

24 мар 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

12 мар 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о вокале Axl'a Rose'а

9 фев 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь, им нужно прочистить уши»
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TIM 'RIPPER' OWENS о проблемах с вокалом



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TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью рассказал о том, как важно иметь хорошую физическую форму на гастролях:

«Что касается здоровья... Я давно не был в спортзале, потому что много гастролировал. Обычно я хожу в спортзал каждый день, я сбросил вес, тренируюсь и, пожалуй, стал здоровее. Но у меня появились проблемы с голосом. Такое бывает у певцов. Можно заниматься чем угодно, но если у тебя проблемы с голосом, это сложно исправить. Я пытаюсь понять, как петь в такой ситуации, и, может быть, это и неплохо.

Я не жульничаю, когда пою, я пою так, как следует. Я не меняю манеру исполнения. Я не избегаю высоких нот. Но теперь, когда у меня проблемы с голосом, я пытаюсь научиться петь иначе. Я нечасто так поступаю... Иногда я беру ноту, и что-то может не получаться, но, чёрт возьми, я пытаюсь взять эту ноту. Я учусь, как немного сдерживать себя. Может быть, я найду способ, как решить эту проблему, потому что я уже не молод».

На вопрос о том, испытывает ли он такое же волнение перед выходом на сцену, как в начале своей карьеры, он ответил:

«Да, всё так же. Я всё ещё немного нервничаю. Не из-за того, что выхожу на сцену, а из-за того, что хочу спеть хорошо. Я молча начинаю расхаживать по сцене. Раньше я никогда не разогревался перед выступлением — никогда в жизни, — но теперь мне приходится это делать, потому что у меня проблемы с голосом. И я нервничаю, думая о том, что у меня не очень хорошо получается петь. Я всегда был таким. Но я всё равно с нетерпением жду выступлений и люблю выходить на сцену. Мне нравится видеть реакцию зрителей. Вот почему я не могу перестать брать высокие ноты. Я не люблю исполнять высокие ноты, но мне нравится наблюдать за реакцией людей и видеть, как они улыбаются. Я вижу, как парни и девушки улыбаются во время выступления, когда я пою, беру высокие ноты, и от этого мне хочется выходить на сцену.

За пределами сцены я довольно тихий, но когда я выхожу на сцену… Раньше меня называли Кларком Кентом, потому что за пределами сцены я был тихим, носил костюм на работу и в целом был обычным парнем, а потом они видели, как пою, и думали: "Что за чёрт? Что это за парень?" Я подпитываюсь энергией фанатов. Когда фанаты ведут себя не очень хорошо, сидят, развалившись на стульях, и едят, на концерт сложно настроиться. Но когда они сходят с ума, это здорово».




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