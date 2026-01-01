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*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 35
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
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Tim 'Ripper' Owens

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8 июл 2026 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я присоединился к JUDAS PRIEST, это было худшее время для металла»

2 июл 2026 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о проблемах с вокалом

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12 мар 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о вокале Axl'a Rose'а
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я присоединился к JUDAS PRIEST, это было худшее время для металла»



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TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью поговорил о своем пребывании в JUDAS PRIEST:

«Это было тяжёлое время, не так ли? Когда я присоединился к JUDAS PRIEST, это было худшее время для металла. Всё было просто ужасно. Но когда я ушёл из JUDAS PRIEST, а Rob вернулся, всё вернулось на круги своя, и металл снова начал набирать обороты благодаря грандиозным турам. И это было здорово. JUDAS PRIEST в то время нужен был Rob. Думаю, что большую роль в возрождении металла сыграло то, что IRON MAIDEN вернули Bruce'a], а JUDAS PRIEST — Rob'а. Думаю, это придало небольшой импульс для возрождения металла. Но я был в JUDAS PRIEST в ужасное для металла время.

Я считаю, что альбом "Jugulator" был важен, потому что мы всё-таки записали металл-альбом. А у JUDAS PRIEST каждый альбом немного отличается от предыдущего. Сейчас они записывают вполне обычные металл-альбомы. Они уже не особо экспериментируют. Но раньше они экспериментировали, и именно это заставило меня полюбить JUDAS PRIEST. Но я считаю, что это было важно».

Он также рассказал о текущем состоянии группы KK’S PRIEST:

«У нас впереди двухмесячное турне в сентябре и октябре с W.A.S.P. по Америке. Это где-то 45 концертов или около того. Это довольно сложно. Честно говоря, это довольно трудное турне. Надеюсь, я его переживу. Но я очень взволнован. Я очень рад, что смогу каждый вечер смотреть выступления W.A.S.P. и общаться с ними.
То, чем занимаются KK’S PRIEST, просто невероятно. Есть причина, по которой К. К. оказал влияние на гитаристов — он и Glenn повлияли на гитаристов, и К. К. сыграл огромную роль в формировании стиля металл-гитаристов и гитаристов разных направлений, если честно. И это хорошо видно на примере KK’S PRIEST. Альбомы просто отличные, материал отличный, и вживую всё звучит просто великолепно. Вживую мы действительно хороши. У нас есть энергия, и мы исполняем песни так, как они должны звучать, или, по крайней мере, я постараюсь сделать это в следующем туре. Но это здорово. А К. К. просто потрясающий. Группа потрясающая. A.J. и Sean — потрясающие музыканты, отличные друзья. К. К. — классный парень, и он один из пионеров тяжёлого металла. И это видно по KK'S PRIEST, потому что это круто. Это отличный материал».




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