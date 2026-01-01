сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я присоединился к JUDAS PRIEST, это было худшее время для металла»



TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью поговорил о своем пребывании в JUDAS PRIEST:



«Это было тяжёлое время, не так ли? Когда я присоединился к JUDAS PRIEST, это было худшее время для металла. Всё было просто ужасно. Но когда я ушёл из JUDAS PRIEST, а Rob вернулся, всё вернулось на круги своя, и металл снова начал набирать обороты благодаря грандиозным турам. И это было здорово. JUDAS PRIEST в то время нужен был Rob. Думаю, что большую роль в возрождении металла сыграло то, что IRON MAIDEN вернули Bruce'a], а JUDAS PRIEST — Rob'а. Думаю, это придало небольшой импульс для возрождения металла. Но я был в JUDAS PRIEST в ужасное для металла время.



Я считаю, что альбом "Jugulator" был важен, потому что мы всё-таки записали металл-альбом. А у JUDAS PRIEST каждый альбом немного отличается от предыдущего. Сейчас они записывают вполне обычные металл-альбомы. Они уже не особо экспериментируют. Но раньше они экспериментировали, и именно это заставило меня полюбить JUDAS PRIEST. Но я считаю, что это было важно».



Он также рассказал о текущем состоянии группы KK’S PRIEST:



«У нас впереди двухмесячное турне в сентябре и октябре с W.A.S.P. по Америке. Это где-то 45 концертов или около того. Это довольно сложно. Честно говоря, это довольно трудное турне. Надеюсь, я его переживу. Но я очень взволнован. Я очень рад, что смогу каждый вечер смотреть выступления W.A.S.P. и общаться с ними.

То, чем занимаются KK’S PRIEST, просто невероятно. Есть причина, по которой К. К. оказал влияние на гитаристов — он и Glenn повлияли на гитаристов, и К. К. сыграл огромную роль в формировании стиля металл-гитаристов и гитаристов разных направлений, если честно. И это хорошо видно на примере KK’S PRIEST. Альбомы просто отличные, материал отличный, и вживую всё звучит просто великолепно. Вживую мы действительно хороши. У нас есть энергия, и мы исполняем песни так, как они должны звучать, или, по крайней мере, я постараюсь сделать это в следующем туре. Но это здорово. А К. К. просто потрясающий. Группа потрясающая. A.J. и Sean — потрясающие музыканты, отличные друзья. К. К. — классный парень, и он один из пионеров тяжёлого металла. И это видно по KK'S PRIEST, потому что это круто. Это отличный материал».







+0 -0



просмотров: 138

