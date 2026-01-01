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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
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Steelheart

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16 июл 2026 : 		 Кавер-версия BADFINGER от STEELHEART: Видео

14 июл 2026 : 		 Кавер-версия BADFINGER от STEELHEART

2 июн 2026 : 		 Новое видео STEELHEART

4 окт 2025 : 		 Вокалисты TESLA и STEELHEART исполняют FOGHAT

3 авг 2025 : 		 Обновленная версия STEELHEART

21 июл 2024 : 		 Вокалист STEELHEART снялся в фильме

12 июн 2023 : 		 У вокалиста STEELHEART проблемы с сердцем

8 апр 2023 : 		 STEELHEART обновили хит

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от STEELHEART

29 июн 2022 : 		 Акустика от вокалиста STEELHEART

12 май 2022 : 		 Новая песня вокалиста STEELHEART

5 апр 2022 : 		 Кавер-версия STEELHEART от гитариста SABATON

11 авг 2021 : 		 STEELHEART отметят юбилей дебютного альбома

6 июл 2020 : 		 Новое видео STEELHEART

17 авг 2019 : 		 Концертное видео STEELHEART

2 ноя 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

12 сен 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

11 сен 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

1 сен 2017 : 		 Новая песня STEELHEART

1 авг 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

17 июл 2017 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет осенью

2 ноя 2016 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет весной

24 июн 2011 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет в феврале

17 ноя 2010 : 		 Лидер STEELHEART записал кавер-версию Leonard'a Cohen'a

4 сен 2010 : 		 STEELHEART работают над новыми песнями

16 май 2010 : 		 Фронтмен STEELHEART присоединится к THE DOORS в турне
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|||| 16 июл 2026

Кавер-версия BADFINGER от STEELHEART: Видео



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STEELHEART представили видео на собственное прочтение с оркестром композиции Without You, которую записали в 1970 году BADFINGER.




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