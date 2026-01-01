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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
41
Новое видео ANTHRAX
34
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31
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
41
Новое видео ANTHRAX
34
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
31
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
все новости группы
Fates Warning
США
Heavy Metal
Progressive Metal
http://www.fateswarning.com
Myspace:
http://www.myspace.com/fateswarning
Facebook:
https://www.facebook.com/FatesWarning
23 июл 2026
:
Акустика от музыкантов FATES WARNING
5 май 2026
:
Вокалист FATES WARNING не уверен, что будут новые концерты
5 май 2026
:
JOEY VERA хотел бы новых концертов FATES WARNING
11 фев 2024
:
У FATES WARNING нет никаких планов
2 окт 2023
:
Гитарист FATES WARNING: «Группа не распалась»
9 июл 2023
:
FATES WARNING на виниле
16 май 2023
:
JIM MATHEOS больше не хочет заниматься FATES WARNING
5 апр 2023
:
Демонстрационное видео от FATES WARNING
16 мар 2023
:
Демонстрационное видео от FATES WARNING
17 май 2022
:
Книга о FATES WARNING выйдет летом
14 окт 2021
:
Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом
19 авг 2021
:
Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом
23 июл 2021
:
Выходит новая книга о FATES WARNING
21 май 2021
:
Ударник FATES WARNING и SEBASTIAN BACH подался в кантри
23 дек 2020
:
Бывший барабанщик FATES WARNING: «Хотите посмеяться? Посмотрите, как Portnoy играет эти песни»
17 дек 2020
:
Обучающее видео от FATES WARNING
9 ноя 2020
:
Новое видео FATES WARNING
8 окт 2020
:
Видео с текстом от FATES WARNING
31 авг 2020
:
Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью
10 июл 2020
:
Переиздания FATES WARNING выйдут летом
14 май 2020
:
Ray Adler завершил запись вокала
26 фев 2019
:
Оригинальный басист выступит с FATES WARNING
17 фев 2019
:
Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году
27 авг 2018
:
FATES WARNING возьмут временного барабанщика
24 авг 2018
:
Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING
27 июн 2018
:
Вокалист FATES WARNING: «Планов относительного нового альбома пока нет»
16 июн 2018
:
Фрагмент концертного релиза FATES WARNING
15 июн 2018
:
Рассказ о концертном релизе FATES WARNING
29 май 2018
:
Видео из концертного релиза FATES WARNING
5 май 2018
:
Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING
20 апр 2018
:
FATES WARNING выпустят концертный альбом в июне
11 дек 2017
:
FATES WARNING выпустят концертный альбом
17 ноя 2017
:
Переиздания FATES WARNING выйдут зимой
17 мар 2017
:
Концертный релиз FATES WARNING выйдет весной
14 дек 2016
:
Новое видео FATES WARNING
17 сен 2016
:
Видео полного выступления FATES WARNING
15 сен 2016
:
Новое видео FATES WARNING
13 сен 2016
:
Видео с выступления FATES WARNING
24 июн 2016
:
Обучающее видео от FATES WARNING
3 июн 2016
:
Видео с текстом от FATES WARNING
26 май 2016
:
Семплы новых песен FATES WARNING
17 май 2016
:
FATES WARNING вновь поедут в тур с сессионным гитаристом
3 май 2016
:
MIKE PORTNOY в восторге от реюниона FATES WARNING
2 май 2016
:
Реюнион FATES WARNING времен "Awaken The Guardian"
23 апр 2016
:
Новый альбом FATES WARNING выйдет в июле
1 апр 2016
:
Альбомы FATES WARNING выйдут на виниле
6 янв 2016
:
FATES WARNING собираются записать новый альбом
13 ноя 2015
:
Ренион FATES WARNING времен "Awaken The Guardian" не отразится на текущем составе
20 окт 2015
:
Видео с выступления FATES WARNING
15 окт 2015
:
Видео с выступления FATES WARNING
2 окт 2015
:
FATES WARNING начнут запись в декабре
16 сен 2015
:
Состав FATES WARNING времён "Awaken The Guardian" выступит на ProgPower USA
28 июл 2015
:
Переиздание FATES WARNING выйдет в октябре
24 июн 2015
:
Новый бокс-сет FATES WARNING выйдет осенью
25 дек 2014
:
Состав "Awaken The Guardian" FATES WARNING выступит на фестивале Keep It True
17 ноя 2014
:
Видео с выступления FATES WARNING
2 ноя 2014
:
Видео с выступления FATES WARNING
5 май 2014
:
У барабанщика FATES WARNING флегмона
18 дек 2013
:
Новое видео FATES WARNING
15 ноя 2013
:
Концертное видео FATES WARNING
26 сен 2013
:
Семплы новых песен FATES WARNING
12 сен 2013
:
Новая песня FATES WARNING
20 авг 2013
:
Новая песня FATES WARNING
18 авг 2013
:
Новая песня FATES WARNING
2 авг 2013
:
Новый альбом FATES WARNING выйдет в сентябре
15 май 2013
:
Вокалист FATES WARNING из студии
23 мар 2013
:
FATES WARNING начнут запись в апреле
29 дек 2012
:
FATES WARNING завершили сочинение
30 сен 2012
:
"A Pleasant Shade Of Gray" FATES WARNING выйдет на виниле
7 май 2012
:
Мультикамерная съемка с выступления FATES WARNING
1 май 2012
:
'Inside Out' FATES WARNING выйдет на трех CD
18 апр 2012
:
MIKE PORTNOY выступил с FATES WARNING
23 мар 2012
:
Посол Украины посетит концерт FATES WARNING
23 мар 2012
:
Видео с выступления FATES WARNING
16 мар 2012
:
Вокалист FATES WARNING: «Мы трудимся изо всех сил, чтобы доделать новый альбом»
12 мар 2012
:
Видео с выступления FATES WARNING
23 июн 2011
:
FATES WARNING скоро начнут запись нового альбома
17 ноя 2010
:
Барабанщик FATES WARNING о новом проекте и уроках по Skype
29 сен 2010
:
Новости от барабанщика FATES WARNING
23 июл 2010
:
Видео с выступления FATES WARNING
4 фев 2010
:
Трейлер переиздания FATES WARNING
21 янв 2010
:
FATES WARNING дадут несколько концертов в старом составе
13 май 2008
:
Переиздание альбома FATES WARNING выйдет в июне
17 мар 2008
:
Переиздание альбома FATES WARNING в июне
9 сен 2007
:
FATES WARNING: детали переиздания “No Exit”
7 июн 2007
:
Объевлено о бонус материале переиздания альбома 'No Exit' FATES WARNING
17 авг 2006
:
Два переиздания альбомов FATES WARNING выйдут в октябре
5 окт 2005
:
FATES WARNING: DVD "Live In Athens" в ноябре
5 авг 2005
:
FATES WARNING работают над DVD
сегодня
Акустика от музыкантов FATES WARNING
RAY ALDER и JIM MATHEOS опубликовали видео акустического исполнения композиции FATES WARNING "Under The Sun"
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Графика
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Сообщений нет