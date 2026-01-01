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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Fates Warning

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23 июл 2026 : 		 Акустика от музыкантов FATES WARNING

5 май 2026 : 		 Вокалист FATES WARNING не уверен, что будут новые концерты

5 май 2026 : 		 JOEY VERA хотел бы новых концертов FATES WARNING

11 фев 2024 : 		 У FATES WARNING нет никаких планов

2 окт 2023 : 		 Гитарист FATES WARNING: «Группа не распалась»

9 июл 2023 : 		 FATES WARNING на виниле

16 май 2023 : 		 JIM MATHEOS больше не хочет заниматься FATES WARNING

5 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от FATES WARNING

16 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от FATES WARNING

17 май 2022 : 		 Книга о FATES WARNING выйдет летом

14 окт 2021 : 		 Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом

19 авг 2021 : 		 Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом

23 июл 2021 : 		 Выходит новая книга о FATES WARNING

21 май 2021 : 		 Ударник FATES WARNING и SEBASTIAN BACH подался в кантри

23 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик FATES WARNING: «Хотите посмеяться? Посмотрите, как Portnoy играет эти песни»

17 дек 2020 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING

9 ноя 2020 : 		 Новое видео FATES WARNING

8 окт 2020 : 		 Видео с текстом от FATES WARNING

31 авг 2020 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью

10 июл 2020 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут летом

14 май 2020 : 		 Ray Adler завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 Оригинальный басист выступит с FATES WARNING

17 фев 2019 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году

27 авг 2018 : 		 FATES WARNING возьмут временного барабанщика

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

27 июн 2018 : 		 Вокалист FATES WARNING: «Планов относительного нового альбома пока нет»
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|||| сегодня

Акустика от музыкантов FATES WARNING



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RAY ALDER и JIM MATHEOS опубликовали видео акустического исполнения композиции FATES WARNING "Under The Sun"




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