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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 23
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Anette Olzon

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ANETTE OLZON открыла тур



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Выступлением 25 июля на Kaaos Festival, Vaskiluoto, Vaasa, Finland, ANETTE OLZON открыла европейский тур по материалу альбомов NIGHTWISH "Dark Passion Play" (2007) и "Imaginaerum" (2011) :

01. 7 Days To The Wolves (NIGHTWISH song)
02. Ghost River (NIGHTWISH song)
03. Bye Bye Beautiful (NIGHTWISH song)
04. Amaranth (NIGHTWISH song)
05. Rest Calm (NIGHTWISH song)
06. Sahara (NIGHTWISH song)
07. Storytime (NIGHTWISH song)

Состав группы:

Anette Olzon (lead vocals)
Filipe Duarte (bass, male vocals)
Sanzio Rocha (guitars)
Kiko Lopes (drums)
Vithor Moraes (keyboards)




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