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ANETTE OLZON открыла тур



Выступлением 25 июля на Kaaos Festival, Vaskiluoto, Vaasa, Finland, ANETTE OLZON открыла европейский тур по материалу альбомов NIGHTWISH "Dark Passion Play" (2007) и "Imaginaerum" (2011) :



01. 7 Days To The Wolves (NIGHTWISH song)

02. Ghost River (NIGHTWISH song)

03. Bye Bye Beautiful (NIGHTWISH song)

04. Amaranth (NIGHTWISH song)

05. Rest Calm (NIGHTWISH song)

06. Sahara (NIGHTWISH song)

07. Storytime (NIGHTWISH song)



Состав группы:



Anette Olzon (lead vocals)

Filipe Duarte (bass, male vocals)

Sanzio Rocha (guitars)

Kiko Lopes (drums)

Vithor Moraes (keyboards)







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