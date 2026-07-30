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Anette Olzon

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ANETTE OLZON: «У меня есть право исполнять песни NIGHTWISH»



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Бывшая вокалистка Nightwish ANETTE OLZON перед началом европейского этапа её турне дала интервью для Metal-Rules.com, в котором обсудила Nightwish, её отношения с бывшими коллегами по группе, а также то, почему она в конце концов решила вернуться к песням, которые она пела в один из самых насыщенных событиями этапов её карьеры. Ниже приведены выдержки из интервью. Давайте поговорим о турне, которое вы начинаете завтра. Первый этап прошёл в Южной Америке в конце 2025 года, а теперь настала очередь Европы. Когда впервые возникла идея этого турне и каково было вернуться к песням Nightwish спустя столько лет? Если я не ошибаюсь, вы не исполняли их со времён вашего пребывания в Nightwish, верно?

«Я не слушала их после ухода из Nightwish. Наверное, я даже говорила, что никогда больше не буду их петь».

Да, вы много чего говорили. [Смеётся].

«Я говорила много всего. [Смеётся]. На самом деле всё началось с того, что один промоутер из Южной Америки несколько раз спрашивал меня, не хочу ли я приехать, и заявил, что соберёт группу. Он был не первым, кто меня об этом просил. Некоторые люди из Мексики тоже говорили: "У нас есть группа, приезжай выступать, приезжай петь". Я также участвовала в одном проекте в Израиле вместе с другими артистами и исполняла песни Nightwish. Но мне нужно было преодолеть горечь и злость по поводу всего, что произошло, потому что у меня болела душа. Честно говоря, моя карьера внезапно просто прервалась, и мне пришлось начинать всё с нуля. Так что сейчас я почувствовала, что настал подходящий момент. Я также почувствовала, что наконец-то смогу достойно исполнить эти альбомы».

Было ли сложно вернуться к этим песням спустя столько лет?

«Нет, я люблю эти песни. В этом-то и дело. Просто теперь я уже не единственная, кто их поёт. Когда-то и я пела песни Tarja. Так что, возможно, я не хотела их исполнять, потому что сейчас их поёт кто-то другой и, в некотором смысле, они принадлежат ей».

Тот факт, что эти песни столько лет исполнял кто-то другой, заставил вас колебаться, стоит ли снова их исполнять?

«Нет, не в этом смысле. Но меня сравнивали с ней. Люди часто сравнивают нас, троих певиц, и я всегда оказываюсь в конце списка. Честно говоря, так обстоит дело на YouTube и везде. Но потом я почувствовала, что эти песни принадлежат мне. Я участвовала в записи этих альбомов. Я была солисткой. И даже если кто-то считает, что кто-то другой поёт их лучше, я — оригинальная исполнительница этих песен. У меня есть право их петь. А сейчас, когда группе исполняется 30 лет и ничего не происходит, почему бы не устроить тур?»

Я, кстати, видел Floor Jansen вживую в Финляндии буквально на прошлой неделе, и она исполнила «Amaranth».

«Я знаю, она её поёт. Она также поёт "Seven Days To The Wolves". И на самом деле я дружила с Floor, так что у меня нет к ней никаких претензий. Она оказалась втянутой во всю эту ситуацию и в итоге её выставили виноватой. Я протянула им руку. Я отправила электронное письмо Tuomas'y во время последнего турне по Южной Америке. "Привет. Надеюсь, у вас всё хорошо…" С тех пор я ему не писала. Мы никогда не разговаривали. Но я почувствовала: я исполняю его песни, и думала, что должна написать ему, надеясь, что он не против. Так что я это сделала. Ответа не получила.

И я думаю, фанатам бы очень понравилось, если бы мы все смогли договориться и дать один концерт. Tarja, Marko, Floor, Sami, Jukka. Фанатам бы это очень понравилось. И я бы согласилась. Но нас об этом не просили. Думаю, если бы он попросил, мы все бы пришли, потому что мы любим эти песни. Мы любим Nightwish. Это как одна большая семья, даже если и были проблемы».

Я уверен, что для многих фанатов Nightwish это было бы сбывшейся мечтой — увидеть всех нынешних и бывших участников группы вместе на сцене в честь 30-летия коллектива. Тем не менее, судя по тому, что Tuomas говорил на протяжении многих лет, это выглядит крайне маловероятным.

«Я знаю. Я много лет пыталась быть его подругой и сблизиться с ним, но с финном это почти невозможно. Я знаю, что из этого ничего не выйдет. Я это понимаю. Они выпустили футболки без имён. Это мило. Но я думаю, что было бы действительно здорово выступить всем вместе, в том числе и из-за всего того, что происходило в истории группы с Tarja, со мной и так далее. Но я знаю Tuomas'a, так что этого не произойдёт. Если бы он попросил, я думаю, мы бы согласились. Я считаю, ему стоит об этом подумать, хотя бы ради фанатов. Конечно, у него теперь есть Auri, и это, наверное, важнее».



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