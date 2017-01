сегодня



Бокс-сет ANTHRAX выйдет весной 24 мая по цене в 79.99 долларов в продажу поступит бокс-сет ANTHRAX "For All Kings 7-Inch Box Set" (Megaforce Records). В издание войдет десять 7"-винилов, включающих все 11 композиций альбома, две новых кавер-версии (THE WHITE STRIPES' "Black Math" и KANSAS "Carry On"), шесть демо с "For All Kings" и "Vice Of The People", ранее доступную только в Японии. Обложки для каждого из дисков создавал Douglas Heusser с дополнительными картинками Stephen'a Thompson'a, а фотографии сделал Jimmy Hubbard.



Трек-лист:



Breathing Lightning (album version)

Breathing Lightning (demo)



Monster At The End (album version)

Monster At The End (demo)



Suzerain (album version)

Suzerain (demo)



Black Math (THE WHITE STRIPES cover)

Carry On (KANSAS cover)



You Gotta Believe (album version)

For All Kings (album version)



Evil Twin (album version)

This Battle Chose Us (album version)



All Them Thieves (album version)

Vice of the People (previously unreleased in North America)



Zero Tolerance (album version)

Zero Tolerance (demo)



Blood Eagle Wings (album version)

Blood Eagle Wings (demo)



Defend Avenge (album version)

Defend Avenge (demo)















