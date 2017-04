сегодня



ANTHRAX исполнили кавер-версию хита KANSAS 22 апреля в Лос-Анджелесе, по многочисленным просьбам фэнов, ANTHRAX впервые исполнили живьём записанную для бонус-треков их последнего альбома "For All Kings" кавер-версию известного хита KANSAS "Carry On Wayward Son" - любительское видео с концерта можно увидеть ниже. Клавишные партии группе помог воспроизвести известный сессионный музыкант Fred Mandel, ранее сотрудничавший с QUEEN, ALICE COOPER и ELTON JOHN.











