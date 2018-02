7 фев 2018



Гитарист ANTHRAX о Малькольме Янге Гитарист ANTHRAX Scott Ian ответил на вопрос о том, как на него повлиял гитарист AC/DC Малькольм Янг и как он отреагировал на известия о его смерти:



«Не хочу, чтобы это показалось странным, но это не было шоком. Я к тому, что люди знали, что он болен, и болен такой болезнью, с которой рассчитывать на хороший исход глупо. Так что это было из серии "оно-просто-случится", как бы печально это ни звучало.



Я говорил с одним моим другом на Loudwire Awards, который очень близок с лагерем AC/DC, просто спросил его, слышал ли он что-то. Потому что никакой информации не было — никакой о том, как дела у Малькольма. И он ответил, что говорил кое с кем, и из этого разговора стало понятно, что Малькольм долго не протянет, а это было недели за три до этого. Так что сюрпризом эти новости не стали, но одновременно с тем это нисколько не облегчило сам факт события и насколько это хреново, что этого человека больше с нами нет.



Я из тех людей, кто любит чествовать достижения людей, а не сидеть и скорбеть. Я предпочитаю отмечать то, чего они достигли, так что мы врубили AC/DC — "Let There Be Rock", на полную. И это как раз то, что я делаю всегда, ничего не меняется. Так что у всех нас есть эти записи... У меня они всю мою жизнь. И каждый раз, когда я думаю о Малькольме, я могу поставить что-то из его пластинок.



Что касается моей игры, то он был для меня учителем. Очевидно, что я не напрямую брал у него уроки, но именно играя песни AC/DC будучи подростком, я научился играть на инструменте. И я разучивал песню за песней, аккорд за аккордом и не тратил время на то, чтобы учить соло, потому что изучение соло заняло бы дни, в то время как я мог бы разучить весь альбом за несколько часов, если научусь аккордам. И Малькольм был из тех, кто играл аккордами. И я думаю, мой подход к игре, особенно правой, очень, очень похож на него. Естественно, я играю в другом стиле, и металл ANTHRAX совсем другой стиль музыки, нежели песни AC/DC. Так что даже если моя правая рука и похожа, всё иначе, с подавлением, чтобы извлечение подходило стилю ANTHRAX. Но лично для меня всё началось с того, что делал он».















