17 июл 2017



Вокалист ANTHRAX : «Не думал, что "Among The Living" будет таким успешным» В ходе недавнего интервью Headbanging TV у вокалиста ANTHRAX Joey Belladonna'ы спросили о том, почему "Among The Living" стал столь важным для команды:



«Это успешная пластинка. У нас много классных песен, которые в неё вошли. Это своего рода эволюция со "Spreading The Disease", потому что он немного иной. Так что это просто старт успеха для команды. Это просто особенная запись»



Но в момент работы он и понятия не имел, что альбом будет таким важным:



«Если честно, то я вообще ни о чём не думал на тот момент. Я был просто удивлён тому, насколько вся команда выросла, по крайней мере, с моей точки зрения, потому что это было чем-то новым. Ты никогда не узнаешь заранее, просто не можешь. Даже сейчас в момент создания пластинки ты понятия не имеешь, как остальные её воспримут. Но пока мы довольны... Это должна быть твоя основная цель — быть довольным тем, что ты пишешь и чем занимаешься. Ты надеешься на лучшее. Но главное для нас быть довольными. И потом, если остальным понравится, то круто, ты будешь по-настоящему счастлив».















+13 -2



просмотров: 1285