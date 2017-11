22 ноя 2017



ANTHRAX переиздадут альбомы "We've Come For You All" и "The Greater Of Two Evils" Nuclear Blast 22 декабря переиздадут альбомы ANTHRAX "We've Come For You All" и "The Greater Of Two Evils". Эти две работы выйдут на CD, а также будут доступны по отдельности на лимитированном виниле с гейтфолдером.



"We've Come For You All" изначально вышел в 2003 году, став девятым альбомом коллектива. "The Greater Of Two Evils" является сборником композиций, сочинённых с 1984 по 1990 годы, перезаписанных с вокалистом John'ом Bush'ем.



Издание на 2-х CD:



CD1 - "We've Come For You All"



01. Contact

02. What Doesn't Die

03. Superhero

04. Refuse To Be Denied

05. Safe Home

06. Any Place But Here

07. Nobody Knows Anything

08. Strap It On

09. Black Dahlia

10. Cadillac Rock Box

11. Taking The Music Back

12. Crash

13. Think About An End

14. We've Come For You All

15. Safe Home (Acoustic Version)

16. We're A Happy Family (Acoustic Version)



CD 2 - "The Greater Of Two Evils"



01. Deathrider

02. Metal Thrashing Mad

03. Caught In A Mosh

04. A.I.R.

05. Among The Living

06. Keep It In The Family

07. Indians

08. Madhouse

09. Panic

10. I Am The Law

11. Belly Of The Beast

12. N.F.L. (Nice Fucking Life – Efilgnikcufecin)

13. Be All End All

14. Gung Ho "We've Come For You All"



Лимитированное издание на двойном виниле с гейтфолдером:



Side A



01. Contact

02. What Doesn't Die

03. Superhero

04. Refuse To Be Denied



Side B



01. Safe Home

02. Any Place But Here

03. Nobody Knows Anything



Side C



01. Strap It On

02. Black Dahlia

03. Cadillac Rock Box

04. Taking The Music Back



Side D



01. Crash

02. Think About An End

03. We've Come For You All

04. Safe Home (Acoustic Version)

05. We're A Happy Family (Acoustic Version)



"The Greater Of Two Evils"



Side A



01. Deathrider

02. Metal Thrashing Mad

03. Caught In A Mosh

04. A.I.R.

05. Among The Living



Side B



01. Keep It In The Family

02. Indians

03. Madhouse

04. Panic



Side C



01. I Am The Law

02. Belly Of The Beast

03. N.F.L. (Nice Fucking Life - Efilgnikcufecin)

04. Be All End All



Side D



01. Gung Ho

02. Anthrax

03. Lone Justice

04. In My World



















