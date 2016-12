сегодня



Туровое издание ANTHRAX выйдет в феврале 17 февраля ANTHRAX выпустят туровое издание последнего альбома "For All Kings", которое будет содержать бонус-диск с демо-записями:



01. You Gotta Believe02. A Monster At The End03. For All Kings04. Breathing Lightning05. Suzerain06. Evil Twin07. Blood Eagle Wings08. Defend/Avenge09. All Of Them Thieves10. This Battle Chose Us11. Zero Tolerance12. Vice Of The People (bonus track)



CD2 - Demos



01. Breathing Lightning02. A Monster At The End03. This Battle Chose Us04. Soror Irrumator05. Vice Of The People



















+4 -1



просмотров: 503