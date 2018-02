сегодня



Басист ANTHRAX о решении SLAYER уйти Басист ANTHRAX Frank Bello ответил на вопрос, что он думает о недавнем решении SLAYER уйти на покой:



«Ну это бы рано или поздно случилось. Я знаю этих парней очень хорошо, они мои хорошие друзья, особенно Kerry. И они уже какое-то время говорили об уходе, но я на самом деле удивился, что это произошло сейчас, я слегка сбит с толку, но вы же и так это понимаете — SLAYER никогда не умрут. Так что, может, они будут давать одно — два шоу или что-то типа того».



Bello также сказал, что понимает, почему SLAYER пошли на такой шаг:



«Все эти гастрольные дела достаточно изнурительны.... И сколько бы люди ни думали о том, что это работа мечты... Лучший момент — это сам концерт. А вот всё остальное, переезды... И, слава Богу, у нас есть автобусы и всё такое. Но быть вдали от семьи — а мы все семейные люди — всё это с возрастом уже не так просто, и я понимаю их. Но я ещё не готов повесить свои сапоги на гвоздь, потому что пока наслаждаюсь процессом. Так что все тяготы приходятся на семьи и на тело, но это то, что есть, и мне нравится так проводить время».



Frank добавил, что будет «скучать по SLAYER»:



«Мы столько отъездили вместе. Для меня нет ничего лучше, чем отправить парней и позависать с ними напоследок. Я даже не знаю, что более срывает крышу — концерты или закулисные темы. Это очень забавно и круто. Настоящий путешествующий цирк. Должно быть очень весело!»



Bello также разделяет желание Dave'a отыграть несколько концертов в рамках «Большой четвёрки»:



«Слушайте, тут дело не во мне, очевидно, что всё зависит от METALLICA. Все четыре команды, или три наших команды, хотели бы новых концертов «Большой четвёрки», но всё зависит только от METALLICA, вне сомнений. Но если они захотят этого, а они самая известная команда в мире, нам это по кайфу. METALLICA — замечательная группа, мы все хорошие друзья, и если будет вариант повторить подобное, то круто. Естественно, я согласен на это!»



На вопрос о том, видит ли он ANTHRAX в таком прощальном туре:



«Надеюсь, что это случится ещё не скоро. Я считаю, что сейчас мы сочиняем лучшую музыку, и я очень доволен, я хотел бы посмотреть, что у нас получится выпустить ещё. Я люблю играть и думаю, что у нас есть совершенно новая аудитория, которая приходит на концерты — здорово видеть, что она растёт каждый новый тур и с новым диском. Так что у нас уже новое поколение фанатов. И с началом концертов «Большой четвёрки», думаю, что многие открыли для себя ANTHRAX. Может, они слышали название, а может, никогда не слышали нас, но сейчас они могут слышать и видеть ANTHRAX, и это здорово. Так что мы готовы к новым свершениям».









ANTHRAX will release its long-awaited live-in-concert DVD, "Kings Among Scotland", on April 27 via Megaforce. The DVD is preceded by ANTHRAX's North American co-headline tour with KILLSWITCH ENGAGE — "KillThrax 2018" — which kicked off January 25 in Montreal.









+2 -0



( 1 )





просмотров: 1050