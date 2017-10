22 окт 2017



Гитарист ANTHRAX выпускает книгу Гитарист ANTHRAX выпустит вторую книгу, получившую название "Access All Areas: Stories From A Hard Rock Life", 12 декабря в Da Capo Press. Это второй сборник забавных историй из жизни Ian'a, связанных тем или иным способом с такими знаменитостями как "Dimebag" Darrell Abbott (PANTERA), Trent Reznor (NINE INCH NAILS), Madonna, Lemmy Kilmister (MOTÖRHEAD), John Carpenter, Robert Trujillo (METALLICA), SLAYER, David Lee Roth и многими другими.















