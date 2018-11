сегодня



ANTHRAX хотят переиздать "Persistence Of Time" Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante в недавней беседе с "Rock Talk With Mitch Lafon" подтвердил, что группа планирует переиздать к тридцатилетию альбом "Persistence Of Time" с бонус-материалом.



«Это было прекрасное время для группы и для музыки. Мы были, и я это чувствовал, гораздо более опытными. И даже у групп, которые начинали с нами, в тот момент также были переломные моменты; METALLICA выпустила "Black Album". Так что всё совершенно поменялось. Это было в районе 90-го, и полагаю, что тяжёлая музыка стала для людей иной.



Я также считаю, что альбом "Persistence" и атмосфера вокруг него были чем-то большим... В тот момент мы были настолько свободны делать то, что хотели, и мы не испытывали никакого волнения, как в случае с другими дисками. И настрой был немного мрачнее, но я полагаю, что это всё из-за того, с чем мы имели дело в предыдущем году или двумя годами ранее. Тогда у нас случился пожар [на складе оборудования группы, уничтоживший оборудование и инструменты более чем на 100 000 долларов]. Мы как группа проходили через испытания, подкинутые нам жизнью. И сами по себе тоже проходили через многое. Так что я думаю, что эта запись является точным отражением того, кем мы были на тот момент».















