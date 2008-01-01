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Новое видео L.A. GUNS "Speed", новое видео L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Missing Peace", выход которого намечен на тринадцатое октября на Frontiers Music Srl.















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