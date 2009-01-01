Лидер L.A. GUNS: «Я бы многое дал за концерт LED ZEPPELIN даже с голограммой Бонэма»
В ходе недавнего интервью Bladerunner Radio у лидера L.A. GUNS Tracii Guns'a спросили, что он думает о голограмме Дио:
«Я считаю, что это прекрасно. Есть скептики и критики — такие-то есть всегда, потому что есть такой тип людей, которые не придумывают ничего лучше, чем высказать своё "фи" — но если вы поклонник Дио и хотите посмотреть эту группу и услышать Ripper'a — а Ripper настоящий монстр — это удивительное зрелище. И кроме того, большая часть средств идёт в благотворительный фонд. Так что нет ничего негативного, что можно сказать на этот счёт».
После чего добавил: «Тема с голограммой... Да, она пугающая и стрёмная, но это так». Далее он рассказал о том, как был бы рад увидеть некоторых своих любимых музыкантов в таком варианте:
«Вот вам отличный пример: если Plant. Page и Jones хотели бы выступить с голограммой Бонэма, я бы отдал всё за это шоу. Я бы отдал всё, что есть, за то, чтобы увидеть голограмму Бонэма. Вот на что способен я, кто самый безумный и офигевший фанат? Я был бы на седьмом небе, это было бы незабываемо. И я также огромный фанат Ронни Джеймса Дио, но есть люди, которые фанатеют по нему куда сильнее. Так что я понимаю, что они чувствовали: "Я могу это увидеть? Божечки мои! Это же невероятно!"»
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