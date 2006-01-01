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*L.A. Guns*



18 окт 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

4 окт 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

8 сен 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS фанатам съёмки концертов на телефон

13 июл 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

5 май 2017 : 		 Обложка нового альбома L.A. GUNS

10 апр 2017 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

26 фев 2017 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

17 фев 2017 : 		 Новый альбом L.A. GUNS звучит просто отлично

26 янв 2017 : 		 Сборник L.A. GUNS выйдет в феврале

5 дек 2016 : 		 L.A. GUNS с TRACII GUNS и PHIL'ом LEWIS'ом остается в силе

2 дек 2016 : 		 PHIL LEWIS ушел из L.A. GUNS

30 окт 2016 : 		 Музыканты L.A. GUNS выступили вместе

8 окт 2016 : 		 Видео с выступления TRACII GUNS и PHIL LEWIS

21 сен 2016 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет летом

14 июн 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста L.A. GUNS

31 май 2016 : 		 L.A. GUNS воссоединятся на пять концертов

25 апр 2016 : 		 Вокалист L.A. GUNS не собирается извиняться за свои слова о рэпперах

24 апр 2016 : 		 Вокалист L.A. GUNS со скандалом почтил память Принса

19 апр 2016 : 		 Полный концерт L.A. GUNS

5 авг 2015 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

27 май 2015 : 		 Видео с выступления PHIL LEWIS и TRACII GUNS

22 май 2015 : 		 Концертное видео L.A. GUNS

30 мар 2015 : 		 Вышла редкая концертная запись L.A. GUNS

3 мар 2015 : 		 L.A. GUNS запишут блюзовый альбом

18 янв 2015 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

24 ноя 2014 : 		 Концертный релиз L.A. GUNS

31 июл 2014 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

19 июн 2013 : 		 Три песни бывшего гитариста L.A. GUNS

7 апр 2013 : 		 Новая песня L.A. GUNS

31 мар 2013 : 		 Последний альбом L.A. GUNS выйдет под другим названием

26 янв 2013 : 		 Первое фото нового состава L.A. GUNS

18 янв 2013 : 		 L.A. GUNS вновь расстались с гитаристом

17 янв 2013 : 		 Концертный релиз L.A. GUNS выйдет в феврале

15 янв 2013 : 		 Новое видео L.A. GUNS

26 дек 2012 : 		 Новый гитарист L.A. GUNS

14 дек 2012 : 		 Гитарист STACEY BLADES покинул L.A. GUNS

25 май 2012 : 		 Новое видео L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a

14 май 2012 : 		 L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a выступили на фестивале M3 ROCK

26 апр 2012 : 		 L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a представили новый трек

7 мар 2012 : 		 L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a завершили сведение

26 фев 2012 : 		 L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a завершили запись

21 фев 2012 : 		 L.A. GUNS по версии TRACII GUNS'a поедет в последний тур

13 дек 2011 : 		 L.A. GUNS расстались с вокалисткой

24 окт 2011 : 		 Видео с первого концерта L.A. GUNS с новой вокалисткой

21 сен 2011 : 		 JIZZY PEARL ушел из L.A. GUNS

17 авг 2011 : 		 Акустический релиз L.A. GUNS

19 янв 2011 : 		 L.A. GUNS по версии TRACII GUNS запишут концертный диск

18 янв 2011 : 		 Kenny Kweens ушел из L.A. GUNS

22 фев 2010 : 		 Обложка переиздания L.A. GUNS

21 май 2009 : 		 Демо L.A. GUNS выйдет на виниле

30 авг 2006 : 		 L.A. GUNS: Подробности о концертном альбоме "Loud And Dangerous"

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Новое видео L.A. GUNS

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"The Flood's The Fault Of The Rain",новое видео группы L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Missing Peace", выпущенного 13 октября.

L.A. GUNS Release Music Video For 'The Flood's The Fault Of The Rain'






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