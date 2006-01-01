Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео DEEP PURPLE
[83]
RAINBOW в России
[80]
Видео с текстом от HELLOWEEN
[32]
Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме
[28]
JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI попали в лист номинан...
[28]
все новости группы
L.A. Guns
18 окт 2017
:
Новое видео L.A. GUNS
4 окт 2017
:
Новая песня L.A. GUNS
8 сен 2017
:
Новая песня L.A. GUNS
11 авг 2017
:
Новая песня L.A. GUNS
11 авг 2017
:
Гитарист L.A. GUNS фанатам съёмки концертов на телефон
13 июл 2017
:
Новое видео L.A. GUNS
5 май 2017
:
Обложка нового альбома L.A. GUNS
10 апр 2017
:
L.A. GUNS исполнили новую песню
26 фев 2017
:
Видео с выступления L.A. GUNS
17 фев 2017
:
Новый альбом L.A. GUNS звучит просто отлично
26 янв 2017
:
Сборник L.A. GUNS выйдет в феврале
5 дек 2016
:
L.A. GUNS с TRACII GUNS и PHIL'ом LEWIS'ом остается в силе
2 дек 2016
:
PHIL LEWIS ушел из L.A. GUNS
30 окт 2016
:
Музыканты L.A. GUNS выступили вместе
8 окт 2016
:
Видео с выступления TRACII GUNS и PHIL LEWIS
21 сен 2016
:
Новый альбом L.A. GUNS выйдет летом
14 июн 2016
:
Обучающее видео от гитариста L.A. GUNS
31 май 2016
:
L.A. GUNS воссоединятся на пять концертов
25 апр 2016
:
Вокалист L.A. GUNS не собирается извиняться за свои слова о рэпперах
24 апр 2016
:
Вокалист L.A. GUNS со скандалом почтил память Принса
19 апр 2016
:
Полный концерт L.A. GUNS
5 авг 2015
:
Видео с выступления L.A. GUNS
27 май 2015
:
Видео с выступления PHIL LEWIS и TRACII GUNS
22 май 2015
:
Концертное видео L.A. GUNS
30 мар 2015
:
Вышла редкая концертная запись L.A. GUNS
3 мар 2015
:
L.A. GUNS запишут блюзовый альбом
18 янв 2015
:
Видео с выступления L.A. GUNS
24 ноя 2014
:
Концертный релиз L.A. GUNS
31 июл 2014
:
Видео с выступления L.A. GUNS
19 июн 2013
:
Три песни бывшего гитариста L.A. GUNS
7 апр 2013
:
Новая песня L.A. GUNS
31 мар 2013
:
Последний альбом L.A. GUNS выйдет под другим названием
26 янв 2013
:
Первое фото нового состава L.A. GUNS
18 янв 2013
:
L.A. GUNS вновь расстались с гитаристом
17 янв 2013
:
Концертный релиз L.A. GUNS выйдет в феврале
15 янв 2013
:
Новое видео L.A. GUNS
26 дек 2012
:
Новый гитарист L.A. GUNS
14 дек 2012
:
Гитарист STACEY BLADES покинул L.A. GUNS
25 май 2012
:
Новое видео L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a
14 май 2012
:
L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a выступили на фестивале M3 ROCK
26 апр 2012
:
L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a представили новый трек
7 мар 2012
:
L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a завершили сведение
26 фев 2012
:
L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a завершили запись
21 фев 2012
:
L.A. GUNS по версии TRACII GUNS'a поедет в последний тур
13 дек 2011
:
L.A. GUNS расстались с вокалисткой
24 окт 2011
:
Видео с первого концерта L.A. GUNS с новой вокалисткой
21 сен 2011
:
JIZZY PEARL ушел из L.A. GUNS
17 авг 2011
:
Акустический релиз L.A. GUNS
19 янв 2011
:
L.A. GUNS по версии TRACII GUNS запишут концертный диск
18 янв 2011
:
Kenny Kweens ушел из L.A. GUNS
22 фев 2010
:
Обложка переиздания L.A. GUNS
21 май 2009
:
Демо L.A. GUNS выйдет на виниле
30 авг 2006
:
L.A. GUNS: Подробности о концертном альбоме "Loud And Dangerous"
сегодня
Новое видео
L.A. GUNS
"The Flood's The Fault Of The Rain",новое видео группы L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Missing Peace", выпущенного 13 октября.
+2
-1
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 311
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).