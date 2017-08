сегодня



Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



01. Pursuit of Vikings

02. As Loke Falls

03. First Kill

04. The Way of Vikings

05. Cry of the Black Birds

06. Deceiver of the Gods

07. Father of the Wolf

08. Death in Fire

09. War of the Gods

10. Raise Your Horns

11. A Dream That Cannot Be

12. Guardians of Asgaard

13. Twilight of the Thunder God http://www.amonamarth.com







