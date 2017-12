19 дек 2017



Новое видео AVATAR "The King Wants You", новое видео группы AVATAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Avatar Country", выходящего 12 января на Century Media Records Ltd.



Трек-лист:



01. Glory To Our King

02. Legend Of The King

03. The King Welcomes You To Avatar Country

04. King's Harvest

05. The King Wants You

06. The King Speaks

07. A Statue Of The King

08. King After King

09. Silent Songs Of The King Pt. 1 - Winter Comes When The King Dreams Of Snow

10. Silent Songs Of The King Pt. 2 - The King's Palace















просмотров: 404