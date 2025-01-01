Arts
19 окт 2025 : 		 Вокалист AVATAR: «Именно фанаты делают металл-сцену живой»

3 окт 2025 : 		 Новая песня AVATAR

27 авг 2025 : 		 Новое видео AVATAR

18 июл 2025 : 		 Новое видео AVATAR

17 июн 2025 : 		 Вокалист AVATAR: «Буду наслаждаться концертами с IRON MAIDEN»

10 июн 2025 : 		 Вокалист AVATAR обещает прогрессив

5 июн 2025 : 		 Вокалист AVATAR доволен новым альбомом

28 май 2025 : 		 Новое видео AVATAR

16 апр 2025 : 		 Вокалист AVATAR о новом альбоме

14 дек 2024 : 		 Новое видео AVATAR

22 сен 2024 : 		 Концертное видео AVATAR

9 сен 2024 : 		 Вокалист AVATAR выбрал из двух альбомов METALLICA

24 май 2024 : 		 Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATAR

8 май 2024 : 		 Новый альбом AVATAR в 2025

31 мар 2024 : 		 Нереализованный трек AVATAR

13 фев 2024 : 		 Виниловый релиз от AVATAR

2 ноя 2023 : 		 Винил от AVATAR

26 сен 2023 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к AVATAR

29 авг 2023 : 		 AVATAR стали первыми

27 апр 2023 : 		 Новое видео AVATAR

27 янв 2023 : 		 LZZY HALE в новом видео AVATAR

9 дек 2022 : 		 Новое видео AVATAR

26 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATAR

28 окт 2022 : 		 Новое видео AVATAR

28 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVATAR

26 авг 2022 : 		 Вокалист AVATAR: «Мы спасём металл!»
Вокалист AVATAR: «Именно фанаты делают металл-сцену живой»



JOHANNES ECKERSTRÖM когда его спросили в недавнем интервью, согласен ли он с широко распространенным мнением о том, что популярность хэви-металла за последние несколько лет снизилась, ответил так:

«Нет. В целом я бы сказал обратное, из-за определенных групп… Не говоря уже о AVATAR, когда я вижу, как GOJIRA открывает Олимпийские игры, когда я вижу, каких успехов может добиться такая группа, как LORNA SHORE, с такой экстремальной музыкой, и этому есть бесконечное множество примеров, я чувствую, что у них все идет как никогда хорошо. А потом иногда это становится еще более модным. Иногда группа улавливает дух времени, и мы привлекаем к себе немного больше внимания. Но так или иначе, мы есть друг у друга в мире металла, и мы никогда по-настоящему не расстанемся. И, несмотря на бунтарскую природу металла, на все его качества всегда найдется определенный тип людей, которым это будет нужно, и они найдут в этом большое применение, получат от этого удовольствие. Так что в этом смысле я не вижу, чтобы что-то шло на спад. На самом деле, один шведский музыкальный журналист написал книгу, по-моему, в начале 2000-х, о фан-культуре, и каждая глава была посвящена какой-нибудь бойз-группе и тому подобному, но была глава, в которой фанаты, с которыми он общался, были фанатами JUDAS PRIEST. И глава начинается с цитаты, примерно такой: "После того, как случится великий ядерный апокалипсис и все погибнет, останутся два живых вида — тараканы и металлисты".

Иногда сцена взрывается. Когда я увлекся металлом, например, когда мне было — не знаю — 14 лет, примерно в этом возрасте, в 2000 году была огромная волна возрождения, связанная со многими командами… Примерно в то же время Rob вернулся в [JUDAS] PRIEST, и BLACK SABBATH вернулись, и все такое прочее, и была волна ню-метала, и вся Европа, по крайней мере, наслаждалась разными финскими и шведскими группами. Так что, когда я был примерно в том же возрасте, происходило много всего одновременно, и это привлекло немного больше внимания, и это здорово. Но в основе всего этого лежит то, что мы сохраняем его живым, независимо от того, сколько внимания мы привлекаем со стороны мейнстрима».




просмотров: 92

