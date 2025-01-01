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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 129
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
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Вокалист AVATAR обещает прогрессив



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Johannes Eckerström в интервью 100.3 The X Rocks рассказал о будущем альбоме:

«Это наш десятый альбом. Это уже немало, и я не думаю, что многие группы специально затягивают с этим. Но я уверен, что есть риск принять все как должное. И, возможно, просто глядя на путешествие, которое нам пришлось проделать, чтобы записать этот альбом, и на то, что его создание имеет смысл, может оказаться сложнее и, следовательно, важнее, чем когда-либо, найти причину, почему это важно для нас именно сейчас? Почему этот альбом важен для нас? Почему для нас важно сделать еще один? Что мы хотим вложить в этот проект, чем мы действительно увлечены прямо здесь и сейчас? И я полагаю, что нам удалось достичь поставленной цели.

Я пытаюсь думать о разных песнях и разных направлениях. Есть столько всего, чего мы еще не делали. Я могу притвориться, что я Элтон Джон, то есть что я немного играю на фортепиано. Но теперь я могу делать это во время игры на барабанах, так что я чувствую, что я в группе — наконец-то, после всех этих лет, я в группе. И это уже что-то. И работать со сторонними музыкантами, делать оркестровые вещи и все такое, поднимая все это на новый уровень. Я не отношу этот альбом к прог-альбомам, но некоторые из наших самых явно прогрессивных партий, возможно, находятся на этом диске.

Некоторое время я придерживался такой идеи, почти что мантры: когда пишешь, нужно делать выбор, а также выбирать, что писать, и все такое — просто доверяй тому, что прекрасно. Потому что я верю, что подсознание говорит все, что нужно сказать, что может не иметь смысла в данный момент, когда вы это делаете, но если вы находите это красивым в процессе создания, то при повторном рассмотрении это, скорее всего, будет означать именно то, что нужно. Так что в этом альбоме есть фактор сновидений, позволяющий подсознанию говорить через образы, которые я уловил в снах. Поэтому в нем присутствует сюрреализм. И все эти грувовые, возвышенные слова, сказанные на чем-то, что составляет от 40 до 45 минут офигенного хэви-металла и, надеюсь, с амбициями на веки вечные, если это AVATAR, то это песни, которые вы еще не слышали!»




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