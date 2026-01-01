сегодня



Вокалист AVATAR: «Туровая жизнь за последние 10-15 лет сильно поменялась»



JOHANNES ECKERSTRÖM в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как изменились туры за последние десять-пятнадцать лет:



«Что ж, многое изменилось. 15 лет назад было намного веселее, чем сейчас. Я имею в виду, что люди все еще веселятся, но я полагаю, что за последние несколько лет самым важным стало желание жить полноценной жизнью. Потому что в самом начале вечеринки, засиживание допоздна, выступления на концертах и возбуждение от всего этого были [главным] смыслом жизни и по-прежнему являются ее важной частью. Но с учетом того, что отношения в группе в целом стали более тесными по сравнению с тем, что было полтора десятилетия назад, это означает, что … находясь в дороге, вы не можете просто нажать "пауза" или "домой". Так вещи лучше сочетаются друг с другом. А еще, когда просыпаешься в выходной, весь день не чувствуешь похмелья или что-то в этом роде, например: "Где мы? Ладно, Гуглим. Окееей, гугл. Это круто. Давайте пойдем и посмотрим, чего тут есть". Или даже в дни концертов. Я, кажется, шесть раз бывал в Филадельфии, в одном и том же районе, и через какое-то время подумал: "Так, надо посмотреть карту. А потом этот колокол свободы с треснутым набатом, который висит у них в доме, где подписана Декларация Независимости, он там, прямо там. Так что давайте пойдем и проверим это". Поэтому просто обогащайте себя различными способами, не только музыкой, выступлениями и ночной жизнью. Это по-прежнему играет свою роль, и особенно музыка играет огромную роль, но есть и все остальное, и друзья, которых ты приобрел за эти годы, поддерживая отношения. Так что, в этом смысле, я думаю, это более богатый и — в данном контексте, наверное, это скучное слово, — но более зрелый подход ко всему… А иногда вам особенно близка природная прохлада, вы можете отправиться в горы и пользуетесь такими возможностями при каждом удобном случае».







+0 -0



просмотров: 180

