Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
*

Avatar

*



17 ноя 2025 : 		 Вокалист AVATAR: «Мы многому научились у METALLICA»

2 ноя 2025 : 		 Вокалист AVATAR о роли музыки в жизни

31 окт 2025 : 		 Новое видео AVATAR

19 окт 2025 : 		 Вокалист AVATAR: «Именно фанаты делают металл-сцену живой»

3 окт 2025 : 		 Новая песня AVATAR

27 авг 2025 : 		 Новое видео AVATAR

18 июл 2025 : 		 Новое видео AVATAR

17 июн 2025 : 		 Вокалист AVATAR: «Буду наслаждаться концертами с IRON MAIDEN»

10 июн 2025 : 		 Вокалист AVATAR обещает прогрессив

5 июн 2025 : 		 Вокалист AVATAR доволен новым альбомом

28 май 2025 : 		 Новое видео AVATAR

16 апр 2025 : 		 Вокалист AVATAR о новом альбоме

14 дек 2024 : 		 Новое видео AVATAR

22 сен 2024 : 		 Концертное видео AVATAR

9 сен 2024 : 		 Вокалист AVATAR выбрал из двух альбомов METALLICA

24 май 2024 : 		 Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATAR

8 май 2024 : 		 Новый альбом AVATAR в 2025

31 мар 2024 : 		 Нереализованный трек AVATAR

13 фев 2024 : 		 Виниловый релиз от AVATAR

2 ноя 2023 : 		 Винил от AVATAR

26 сен 2023 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к AVATAR

29 авг 2023 : 		 AVATAR стали первыми

27 апр 2023 : 		 Новое видео AVATAR

27 янв 2023 : 		 LZZY HALE в новом видео AVATAR

9 дек 2022 : 		 Новое видео AVATAR

26 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATAR
Вокалист AVATAR: «Мы многому научились у METALLICA»



JOHANNES ECKERSTRÖM в недавнем интервью "Wired In The Empire" ответил на вопрос, научились ли они чему-то у METALLICA:

«Мы долгое время наблюдали за METALLICA и учились у нее. Без METALLICA не было бы AVATAR. Есть много групп, которым мы можем сказать спасибо за то, как звучит AVATAR, и за источники вдохновения. И я бы подытожил весь процесс или путь, который вы можете проследить вплоть до BLACK SABBATH и THE BEATLES, а затем вы дойдет и до AT THE GATES — есть множество всего. Но вот в чем дело: John [Alfredsson, барабанщик AVATAR] сломал ногу, катаясь на лыжах, и некоторое время был прикован к постели, когда ему было 12 лет, и ему подарили стопку компакт-дисков, чтобы скоротать время. И он услышал "Load" и "Reload" и решил, что хочет поиграть на ударной установке Tama и создать группу. И тогда он спросил Jonas [Jarlsby, гитара], не сделать ли им вместе группу. . И весь этот эффект бабочки в "here we are" — это действительно дерьмовое катание John'a на лыжах и диски, которые он получил в результате.

То, что я ищу, — вот в чем дело: больше всего мне нравится эта огромная круглая сцена. Но у всех в руках инструменты, так что я немного походил вокруг и порасспрашивал. Наш тур-менеджер этим летом был также сценическим менеджером METALLICA, выступавшей на такой сцене. Так вот, что мне делать? Как мне привыкнуть к тому, что все эти люди стоят у меня за спиной, когда я сосредоточен, а не бегаю как сумасшедший и полностью теряю концентрацию? Так что речь идет просто о том, как управлять тем, на что вы направляете свое внимание и прочее. И это то, о чем я думаю больше всего. Но у James'a в руках гитара и подставка для микрофона, так что я не знаю, сможет ли он мне с этим помочь. Но я также слышал, что в совсем недавнем прошлом они так и поступали, и, как я полагаю, это должно продолжаться и сейчас, что они взяли за правило проводить время с дебютантами, быть очень сердечными — они очень дружелюбны, очень спокойно относятся к тому, что там выступают такие группы, как мы, и они действительно тратят на это некоторое время из своего рабочего дня. И это лишний раз показывает, как они проявили себя в окружении нескольких групп, и вы слышите истории о вечеринках, барбекю после концерта, выступлениях на вечеринках и участии в этом. Потом они просто становятся намного значительнее, чем кто-либо из нас, возможно, когда-либо станет, но в этом смысле они по-прежнему те самые крутые ребята со сцены. Протягивать руку таким образом — я имею в виду, я просто счастлив получить такую возможность, но они то делают большее. Так что я с нетерпением жду наших концертов.

METALLICA — крупнейшая хэви-группа в истории, но в свое время у них не было проблем с выступлением на вечеринке по случаю дня рождения Лемми [MOTÖRHEAD], у них не было проблем с открытием SABBATH и Оззи [Осборна], а также с завершением "Back To The Beginning". Они знают, откуда они родом, и являются неотъемлемой частью этого. И это меня очень вдохновляет!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 ноя 2025
Орион
Какая нах.й круглая сцена?
Самое главное, чему нужно научиться у Металлики - писать песни и зарабатывать деньги.
просмотров: 215

