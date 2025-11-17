сегодня



Вокалист AVATAR: «Мы многому научились у METALLICA»



JOHANNES ECKERSTRÖM в недавнем интервью "Wired In The Empire" ответил на вопрос, научились ли они чему-то у METALLICA:



«Мы долгое время наблюдали за METALLICA и учились у нее. Без METALLICA не было бы AVATAR. Есть много групп, которым мы можем сказать спасибо за то, как звучит AVATAR, и за источники вдохновения. И я бы подытожил весь процесс или путь, который вы можете проследить вплоть до BLACK SABBATH и THE BEATLES, а затем вы дойдет и до AT THE GATES — есть множество всего. Но вот в чем дело: John [Alfredsson, барабанщик AVATAR] сломал ногу, катаясь на лыжах, и некоторое время был прикован к постели, когда ему было 12 лет, и ему подарили стопку компакт-дисков, чтобы скоротать время. И он услышал "Load" и "Reload" и решил, что хочет поиграть на ударной установке Tama и создать группу. И тогда он спросил Jonas [Jarlsby, гитара], не сделать ли им вместе группу. . И весь этот эффект бабочки в "here we are" — это действительно дерьмовое катание John'a на лыжах и диски, которые он получил в результате.



То, что я ищу, — вот в чем дело: больше всего мне нравится эта огромная круглая сцена. Но у всех в руках инструменты, так что я немного походил вокруг и порасспрашивал. Наш тур-менеджер этим летом был также сценическим менеджером METALLICA, выступавшей на такой сцене. Так вот, что мне делать? Как мне привыкнуть к тому, что все эти люди стоят у меня за спиной, когда я сосредоточен, а не бегаю как сумасшедший и полностью теряю концентрацию? Так что речь идет просто о том, как управлять тем, на что вы направляете свое внимание и прочее. И это то, о чем я думаю больше всего. Но у James'a в руках гитара и подставка для микрофона, так что я не знаю, сможет ли он мне с этим помочь. Но я также слышал, что в совсем недавнем прошлом они так и поступали, и, как я полагаю, это должно продолжаться и сейчас, что они взяли за правило проводить время с дебютантами, быть очень сердечными — они очень дружелюбны, очень спокойно относятся к тому, что там выступают такие группы, как мы, и они действительно тратят на это некоторое время из своего рабочего дня. И это лишний раз показывает, как они проявили себя в окружении нескольких групп, и вы слышите истории о вечеринках, барбекю после концерта, выступлениях на вечеринках и участии в этом. Потом они просто становятся намного значительнее, чем кто-либо из нас, возможно, когда-либо станет, но в этом смысле они по-прежнему те самые крутые ребята со сцены. Протягивать руку таким образом — я имею в виду, я просто счастлив получить такую возможность, но они то делают большее. Так что я с нетерпением жду наших концертов.



METALLICA — крупнейшая хэви-группа в истории, но в свое время у них не было проблем с выступлением на вечеринке по случаю дня рождения Лемми [MOTÖRHEAD], у них не было проблем с открытием SABBATH и Оззи [Осборна], а также с завершением "Back To The Beginning". Они знают, откуда они родом, и являются неотъемлемой частью этого. И это меня очень вдохновляет!»







