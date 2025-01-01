Вокалист AVATAR о роли музыки в жизни

сегодня



Johannes Eckerström в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какую роль в его жизни занимает музыка:



«Она значит больше, чем я мог бы выразить словами. Я думаю, дело в том, что нам повезло с AVATAR. Мы усердно работали, да, но многие группы усердно работают. Но нам повезло, так что теперь мы можем называть это своим заработком. Но я думаю, мы бы продолжали это делать, несмотря ни на что. Я искренне верю, что даже если бы всем было все равно, нам было бы не все равно. Это стало бы для нас концом, потому что я не знаю, поняли бы мы когда-нибудь, как остановиться"



Я просто благодарен за то, что у меня было...… На протяжении многих лет я зарабатывал на жизнь другими способами, и моей повседневной работой всегда была работа с людьми, в той или иной степени. Я бы работал с детьми, я бы работал в школах, я бы работал в лагерях с детьми с особыми потребностями. Я бы работал в сфере ухода за пожилыми людьми, поэтому всегда работала бы с… Я всегда менял подгузники в разном возрасте и всегда работал рядом с людьми. И на этих работах я также часто использовал музыку. И я думаю, что так бывает всегда, когда люди спрашивают у меня совета, когда речь заходит о том, чтобы сказать: "Хорошо, я занимаюсь музыкой", и я думаю, что ради карьеры этот совет — "никогда не останавливайся". Но также, если это не касается твоей карьеры, я все равно говорю "никогда не останавливайся", потому что это такой подарок сам по себе, и это действительно то, что я получаю от музыки, потому что мне повезло, и моя группа позволила мне сесть в самолет и полететь в Мексику [играть там с AVATAR в конце октября], и тысячи мексиканцев будут выходить из себя вместе с нами. Конечно, это потрясающе, но это такая крошечная часть того, о чем идет речь на самом деле. Потому что иногда — я не знаю — ты встречаешься со своей семьей, и у вас горит камин, вы сидите в кругу под аккомпанемент акустической гитары, и вы поете все те песни, которые пели 10 и 20 лет назад, и возникает неповторимая связь, общая часть и выход для творчества.



До того, как я научился играть на пианино, потому что моя семья купила электрическое пианино, и я играл на нем до того, как научился играть на нем, я обнаружил, что До и Ми хорошо звучат вместе, и что-то происходило дальше. Эта игривость, эта отдушина — я тоже сочинял музыку с друзьями, когда мне было восемь лет. У моего друга детства на компьютере была программа, в которую можно было вводить ноты и создавать музыку в формате MIDI. Так что это всегда было здесь, всегда было частью, всегда было чем-то, с чем я играл в детстве, чем-то, что я использовал бы в другой работе, помимо музыкальной, чем-то, чем я буду заниматься в свободное время, и все такое. Так что трудно точно выразить словами, что это значит, потому что в конечном итоге это стало огромной частью моего бытия и моей повседневной жизни как внутри группы, так и за ее пределами».







