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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 562
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Вокалист AVATAR доволен новым альбомом



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JOHANNES ECKERSTRÖM в интервью WRIF рассказал о новой пластинке:

«Все, что касается звучания, уже готово, и звучит оно потрясающе. И сейчас мы очень близки к тому, чтобы все, что выглядит как альбом, тоже выглядело как альбом. Так что мы близки, и мы не спешим, и это хорошо... На данный момент это просто то, что позволяет сделать AVATAR AVATAR'ом, ведь мы размышляем и наслаждаемся размышлениями обо всем и о том, как все это складывается вместе»

О том, почему "Captain Goat" была выбрана первым синглом и насколько похож на нее весь альбом:

«Она плохо соотносится со всем альбомом, потому что AVATAR не пишет одну и ту же песню дважды. Так было задумано, но это просто показывает, что в этот раз многое изменилось, как и должно быть, и как всегда. [Что касается того, как мы выбираем [первый сингл с альбома]... Ну, это раскрывается со временем. Вы просто возвращаетесь к тем моментам, когда писали демо-версию и занимались пре-продакшеном, к тому, что вас тогда взволновало. И уже на том этапе было много волнений по поводу этой песни как потенциального сингла, как выделяющегося трека в этом смысле. Потому что это равновесие.

Мы всегда, конечно, стараемся помещать на альбом только хорошие песни, и все они там не просто так. И потом, это просто факт жизни, что некоторые из них хороши в более непосредственном плане, я думаю. И эта песня, я считаю, очень непосредственная. То, что мы чувствовали на стадии демо-версии песни, возвращается во время репетиций и оживает там, когда мы действительно начинаем играть ее вместе — настоящие барабаны и все остальное в студии. Потому что во время записи мы используем много драм-машин, поэтому можно сделать просто бум, бум, бум. Каждый может сидеть и придумывать идеи в своем уголке. Поэтому репетиции — это первый раз, когда вы реально чувствуете, как люди играют эту песню, прежде чем попасть в студию и сделать ее там как следует. И в каждом из этих шагов было что-то — просто одна из тех песен, в которых что-то было. И, опять же, я уверен, что она выделяется на фоне того, что мы обычно делаем, но в то же время она построена на биллинге, который является частью того, как мы делаем наш хэви-металл».




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