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12 мар 2014
Новый альбом AVATAR выйдет в мае
Шведская группа AVATAR выпустит новую работу, получившую название "Hail The Apocalypse", 16 мая на Gain Music. Диск был записан в студии Karma Sound Studios, Bang Saray, Thailand, сведение провел Jay Ruston (STONE SOUR, ANTHRAX, STEEL PANTHER), а мастеринг осуществил Paul Logus (VOLBEAT, CLUTCH, KILLSWITCH ENGAGE).
Трек-лист:
01. Hail The Apocalypse
02. What I Don't Know
03. Death Of Sound
04. Vultures Fly
05. Bloody Angel
06. Murderer
07. Tsar Bomba
08. Puppet Show
09. Get In Line
10. Something In the Way
11. Tower
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