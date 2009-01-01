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10 июн 2009 : 		 AVATAR начали запись нового альбома

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|||| 12 мар 2014

Новый альбом AVATAR выйдет в мае

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Шведская группа AVATAR выпустит новую работу, получившую название "Hail The Apocalypse", 16 мая на Gain Music. Диск был записан в студии Karma Sound Studios, Bang Saray, Thailand, сведение провел Jay Ruston (STONE SOUR, ANTHRAX, STEEL PANTHER), а мастеринг осуществил Paul Logus (VOLBEAT, CLUTCH, KILLSWITCH ENGAGE).

Трек-лист:

01. Hail The Apocalypse
02. What I Don't Know
03. Death Of Sound
04. Vultures Fly
05. Bloody Angel
06. Murderer
07. Tsar Bomba
08. Puppet Show
09. Get In Line
10. Something In the Way
11. Tower

AVATAR To Release 'Hail The Apocalypse' In May






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Eu_Gene
12 мар 2014, 21:35		Black Waltz был неплох, будет здорово услышать его идейное продолжение


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