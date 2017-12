12 мар 2014



Новый альбом AVATAR выйдет в мае Шведская группа AVATAR выпустит новую работу, получившую название "Hail The Apocalypse", 16 мая на Gain Music. Диск был записан в студии Karma Sound Studios, Bang Saray, Thailand, сведение провел Jay Ruston (STONE SOUR, ANTHRAX, STEEL PANTHER), а мастеринг осуществил Paul Logus (VOLBEAT, CLUTCH, KILLSWITCH ENGAGE).



Трек-лист:



01. Hail The Apocalypse

02. What I Don't Know

03. Death Of Sound

04. Vultures Fly

05. Bloody Angel

06. Murderer

07. Tsar Bomba

08. Puppet Show

09. Get In Line

10. Something In the Way

11. Tower















