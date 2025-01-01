Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
[= ||| все новости группы



*

Avatar

*



3 окт 2025 : 		 Новая песня AVATAR

27 авг 2025 : 		 Новое видео AVATAR

18 июл 2025 : 		 Новое видео AVATAR

17 июн 2025 : 		 Вокалист AVATAR: «Буду наслаждаться концертами с IRON MAIDEN»

10 июн 2025 : 		 Вокалист AVATAR обещает прогрессив

5 июн 2025 : 		 Вокалист AVATAR доволен новым альбомом

28 май 2025 : 		 Новое видео AVATAR

16 апр 2025 : 		 Вокалист AVATAR о новом альбоме

14 дек 2024 : 		 Новое видео AVATAR

22 сен 2024 : 		 Концертное видео AVATAR

9 сен 2024 : 		 Вокалист AVATAR выбрал из двух альбомов METALLICA

24 май 2024 : 		 Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATAR

8 май 2024 : 		 Новый альбом AVATAR в 2025

31 мар 2024 : 		 Нереализованный трек AVATAR

13 фев 2024 : 		 Виниловый релиз от AVATAR

2 ноя 2023 : 		 Винил от AVATAR

26 сен 2023 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к AVATAR

29 авг 2023 : 		 AVATAR стали первыми

27 апр 2023 : 		 Новое видео AVATAR

27 янв 2023 : 		 LZZY HALE в новом видео AVATAR

9 дек 2022 : 		 Новое видео AVATAR

26 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATAR

28 окт 2022 : 		 Новое видео AVATAR

28 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVATAR

26 авг 2022 : 		 Вокалист AVATAR: «Мы спасём металл!»

27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AVATAR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня AVATAR



zoom
"Death And Glitz", новая песня группы AVATAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Don't Go In The Forest", выход которого запланирован на 31 октября:




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 46

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом