Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
38
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
28
Kings of Thrash приедут в Россию весной
23
Дата :
с
по
Avatar
Швеция
Death Metal
Heavy Metal
http://avatar.net
Myspace:
http://www.myspace.com/avataronline
Facebook:
https://www.facebook.com/avatarmetal
3 окт 2025
:
Новая песня AVATAR
27 авг 2025
:
Новое видео AVATAR
18 июл 2025
:
Новое видео AVATAR
17 июн 2025
:
Вокалист AVATAR: «Буду наслаждаться концертами с IRON MAIDEN»
10 июн 2025
:
Вокалист AVATAR обещает прогрессив
5 июн 2025
:
Вокалист AVATAR доволен новым альбомом
28 май 2025
:
Новое видео AVATAR
16 апр 2025
:
Вокалист AVATAR о новом альбоме
14 дек 2024
:
Новое видео AVATAR
22 сен 2024
:
Концертное видео AVATAR
9 сен 2024
:
Вокалист AVATAR выбрал из двух альбомов METALLICA
24 май 2024
:
Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATAR
8 май 2024
:
Новый альбом AVATAR в 2025
31 мар 2024
:
Нереализованный трек AVATAR
13 фев 2024
:
Виниловый релиз от AVATAR
2 ноя 2023
:
Винил от AVATAR
26 сен 2023
:
LZZY HALE присоединилась на сцене к AVATAR
29 авг 2023
:
AVATAR стали первыми
27 апр 2023
:
Новое видео AVATAR
27 янв 2023
:
LZZY HALE в новом видео AVATAR
9 дек 2022
:
Новое видео AVATAR
26 ноя 2022
:
Обложка и трек-лист нового альбома AVATAR
28 окт 2022
:
Новое видео AVATAR
28 сен 2022
:
Видео с текстом от AVATAR
26 авг 2022
:
Вокалист AVATAR: «Мы спасём металл!»
27 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления AVATAR
2 янв 2022
:
Новая песня AVATAR
15 дек 2021
:
Видео с текстом от AVATAR
26 ноя 2021
:
Новая песня AVATAR
29 окт 2021
:
Новая песня AVATAR
14 окт 2021
:
Вокалист AVATAR словил COVID-19
14 сен 2021
:
AVATAR — о выступлении на Blue Ridge Rock Festival 2021
2 сен 2021
:
Новые песни AVATAR
27 янв 2021
:
Фрагмент выступления AVATAR
22 янв 2021
:
Фрагмент выступления AVATAR
14 янв 2021
:
Фрагмент выступления AVATAR
12 дек 2020
:
Новое видео AVATAR
19 ноя 2020
:
Планы AVATAR
14 сен 2020
:
Обучающее видео AVATAR
10 июл 2020
:
Новое видео AVATAR
12 июн 2020
:
Новая песня AVATAR
15 май 2020
:
Новое видео AVATAR
6 май 2020
:
Новый альбом AVATAR выйдет летом
6 мар 2020
:
Новый фильм от AVATAR
26 дек 2019
:
Новое видео AVATAR
14 май 2019
:
Новый сингл из концертного альбома AVATAR
13 мар 2019
:
Новый концертный альбом AVATAR выйдет в мае
24 май 2018
:
Новое видео AVATAR
19 дек 2017
:
Новое видео AVATAR
25 окт 2017
:
Новое видео AVATAR
7 мар 2017
:
Новое видео AVATAR
3 окт 2016
:
Новое видео AVATAR
8 июн 2016
:
Акустика от AVATAR
18 май 2016
:
AVATAR на SiriusXM
9 май 2016
:
Новое видео AVATAR
26 апр 2016
:
Концертное видео AVATAR
16 апр 2016
:
Новая песня AVATAR
26 мар 2016
:
Новая песня AVATAR
18 мар 2016
:
Новые песни AVATAR
4 мар 2016
:
Новый альбом AVATAR выйдет в мае
3 фев 2016
:
AVATAR исполнили новый трек
14 дек 2015
:
AVATAR нашли продюсера
27 янв 2015
:
Новое видео AVATAR
13 май 2014
:
Новое видео AVATAR
9 апр 2014
:
Новая песня AVATAR
17 мар 2014
:
Новое видео AVATAR
12 мар 2014
:
Новый альбом AVATAR выйдет в мае
24 янв 2013
:
Новое видео AVATAR
17 апр 2012
:
Новое видео AVATAR
30 мар 2012
:
Концертное видео AVATAR
14 фев 2012
:
Новый альбом AVATAR доступен для прослушивания
23 янв 2012
:
Видео о создании альбома AVATAR
10 дек 2011
:
Новое видео AVATAR
6 фев 2010
:
Новый альбом AVATAR выйдет в Германии на Sony
11 янв 2010
:
Новое видео от AVATAR
30 сен 2009
:
Две новые песни AVATAR
11 сен 2009
:
AVATAR выпустят диск в ноябре
10 июн 2009
:
AVATAR начали запись нового альбома
сегодня
Новая песня AVATAR
"Death And Glitz", новая песня группы AVATAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Don't Go In The Forest", выход которого запланирован на 31 октября:
