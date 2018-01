сегодня



Посвящение MOTÖRHEAD от SAXON SAXON опубликовали официальное видео с текстом на песню "They Played Rock And Roll", посвящённую MOTÖRHEAD. Этот трек взят из 22 по счёту студийного альбома "Thunderbolt", релиз которого намечен на второе февраля на Militia Guard (Silver Lining Music) и записанного вместе с Andy Sneap'ом, работавшим с JUDAS PRIEST, MEGADETH, ACCEPT, TESTAMENT и многими другими.



Трек-лист:



01. Olympus Rising

02. Thunderbolt

03. The Secret Of Flight

04. Nosferatu (The Vampires Waltz)

05. They Played Rock And Roll

06. Predator

07. Sons Of Odin

08. Sniper

09. A Wizard's Tale

10. Speed Merchants

11. Roadie's Song

12. Nosferatu (Raw Version) (not available on vinyl)























