*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Apocalyptica

15 май 2026 : 		 Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!»

|||| 15 май 2026

Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!»



EICCA TOPPINEN в недавнем интервью высказал своё мнение относительно скандального альбома METALLICA «St. Anger»:

«Я считаю, что это отличный альбом. Это по-настоящему крутой альбом. Я познакомился с песнями из него ещё до того, как услышал альбом целиком, потому что когда он готовился к выходу, мы работали с METALLICA. Они впервые приехали в Европу с Rob'ом, и у нас было запланировано выступление на британском фестивале Download. Это было время APOCALYPTICA. Но по секретному плану там должны была играть участники METALLICA, а мы должны были начать, а потом они бы нас сменили… Мы репетировали с ребятами там, но в итоге не сделали этого… В то время я много раз слышал "Frantic" и "St. Anger" вживую и думал: "Это потрясающие песни". А потом, конечно, альбом приняли довольно прохладно. Но три года назад, когда мы работали над альбомом "Apocalyptica Plays Metallica, Vol. 2", я внимательно послушал "St. Anger", потому что знал, что в нём что-то есть, что в альбоме "St. Anger" есть песни, которые мы должны записать для нашей пластинки, и я много его слушал. И как только я привык к звучанию, я подумал: "Чёрт, это же круто". Он злой. Он страстный. Он честный и настоящий".

Об этом я говорю публике, когда мы играем песню "St. Anger" во время концертов APOCALYPTICA, потому что мы записали версию этой композиции для "Apocalyptica Plays Metallica, Vol. 2", которая, как мне кажется, действительно классная и отражает, насколько хороша эта песня. Я всегда рекомендую людям послушать этот альбом заново, потому что в том звучании, которое мы слышим сейчас, всё слишком отполировано и гигиенично красиво. "St. Anger" на самом деле звучит чертовски свежо. Так что просто послушайте "St. Anger". Это замечательный альбом».

Eicca заявил, что не был удивлён первоначальной реакцией на «St. Anger», учитывая, насколько альбом отличался по звучанию от предыдущих работ METALLICA.

«Я понимаю, что людям было сложно принять "St. Anger", потому что звук был нестандартным. Как в случае с блэк-металлом — он не должен звучать приятно. В оригинальном норвежском блэк-металле главное — насколько фигово ты можешь записать композиции, чтобы они были честными, сырыми и брутальными. Так изначально и создаётся блэк-металл. И нечто подобное есть в "St. Anger". Это настоящий сгусток гнева. Вот в чём дело. А люди ждали чего-то приятного и гладкого. К чёрту всё это. METALLICA — металл-группа. Но в то же время, должен признать, мне нравятся некоторые песни из "Load" и "ReLoad". Я считаю, что это отличные песни. Это другое качество».

По его словам, именно непредсказуемость METALLICA в конечном итоге делает музыку группы такой интересной.

«Я всегда ценил в METALLICA то, что ребята всегда были честны перед собой. Они изменили стиль, направление, потому что чувствовали, что должны это сделать ради себя, рискуя тем, что люди не последуют за ними.

Если задуматься о том, сколько музыкантов того же возраста, что и у участников METALLICA, до сих пор играют и гастролируют по миру, то им не нужно было бы продолжать гастролировать и создавать музыку. Им не нужны деньги. Им не нужно делать это по какой-то другой причине, кроме как потому, что они, чёрт возьми, любят это делать. И единственный способ сохранить эту страсть живой на протяжении более четырёх десятилетий — это следовать за зовом сердца. Ты должен идти туда, куда тебе нужно. То же самое с APOCALYPTICA. Мы должны постоянно меняться. С каждым новым альбомом мы должны найти необычный угол зрения, чтобы бросить вызов самим себе, направиться туда, где мы не знаем наверняка, как у нас это получится, потому что в этом и заключается красота творчества. Ты пытаешься понять то, чего не знаешь. Я думаю, что это основная цель творчества. Ты пытаешься воплотить в жизнь то, чего не существует, и если ты просто становишься фабрикой, просто делаешь то, что делал раньше, — думаю, что я лучше займусь чем-нибудь другим, чем созданием музыки, потому что не вижу в этом смысла. Где же тут азарт?»




