Tony Cavalero подтвердил, что сыграет OZZY в фильме о MÖTLEY CRÜE Deadline сообщили, что Tony Cavalero официально взят на роль OZZY в фильме о MÖTLEY CRÜE "The Dirt", основанной на биографии "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band".









