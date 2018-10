сегодня



VINCE NEIL завершил запись двух песен MÖTLEY CRÜE VINCE NEIL в недавнем сообщении подтвердил, что MÖTLEY CRÜE работают над новыми треками, и он уже закончил запись вокальных партий для двух песен. Эти песни войдут в саундтрек к адаптации биографии коллектива, "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band".



22 октября в Twitter-аккаунте певца появилось следующее сообщение: «Мы с Бобом Роком закончили сегодня работать над двумя песнями. Круто снова с ним записываться».



Предыдущим студийным альбомом был "Saints Of Los Angeles", выпущенный в 2008 году, вслед за ним вышел сборник "Greatest Hits" (2009).



В 2015 году группа проехалась с прощальным туром "The Final Tour", завершив карьеру 164 выступлениями и заработав на этом $100 млн.



Фильм "The End" был выпущен в 2016 году, он рассказывает о заключительном турне.























