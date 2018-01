23 янв 2018



Список актеров, которые сыграют музыкантов MÖTLEY CRÜE По сообщению MÖTLEY CRÜE The Hollywood Reporter, актер из сериала Игра Престолов Iwan Rheon и сериала Каратель Daniel Webber сыграют Mick'a Mars'a и Vince'a Neil'a соответственного в новом фильме о MÖTLEY CRÜE "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band".



Ранее Nikki Sixx сообщил, что Douglas Booth сыграет его, а Machine Gun Kelly сыграет Tommy Lee.























