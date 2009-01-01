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VINCE NEIL о том, почему продолжает исполнять песни MÖTLEY CRÜE В ходе недавнего интервью в программе "Trunk Nation" VINCE NEIL рассказал о том, почему по-прежнему исполняет материал MÖTLEY CRÜE:



«Это крутая тема, потому что я люблю MÖTLEY CRÜE, я люблю музыку MÖTLEY CRÜE, я люблю их петь, и мне нравится реакция поклонников на эти песни. Вне зависимости от зала, будь он на несколько сотен человек или несколько тысяч, я всё равно вижу лишь первые ряды. Так что я рад и за себя, и за поклонников, что мы можем слышать музыку MÖTLEY CRÜE после завершения их карьеры».



Vince также сказал, что старается «освежить» сет включением материала, который MÖTLEY CRÜE редко исполняли на своих концертах:



«Например "Red Hot" и "Piece Of Your Action" — мы их очень давно не играли, и я подумал: "А почему бы не включить их в сет и не играть сейчас?" Потом добавили "Red Hot", потом какое-то время их не играли, а сейчас вновь включили в сет. Старые песни, они... MÖTLEY не исполняли все эти старые темы, и я получаю удовольствие, когда их исполняю, так что это в кайф и для меня, и для группы, и для зрителей!»







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