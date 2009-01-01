15 фев 2018



TONY CAVALERO может сыграть OZZY OSBOURNE в фильме о MÖTLEY CRÜE По сообщению Tracking Board Tony Cavalero, известной по фильму Nickelodeon's "School Of Rock", может сыграть OZZY OSBOURNE'a в фильме о MÖTLEY CRÜE "The Dirt", основанной на биографии "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band".















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