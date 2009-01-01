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NIKKI SIXX о переиздании MÖTLEY CRÜE Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx в недавнем интервью Billboard рассказал о причинах переиздания "Girls, Girls, Girls":



«Знаете, это довольно интересно. Ты делаешь серьёзную работу и думаешь: "Хорошо, я хочу достать тех людей, кто не покупает альбомы, и привлечь их внимание". И потом они, быть может, также будут открывать команду, как это делают фанаты. Так что ты выпускаешь сборник лучших песен, делаешь ремастеры, делаешь какое-то обновление содержимого, начинаешь искать, есть ли какие-то дополнительные треки, которые, быть может, не вошли в оригинальную пластинку, добавляешь демо и стараешься всё сделать так, чтобы всё было уникально и особенно. И вот ровно это мы и сделали. Думаю, фанатам понравится. Я сам рок-фанат, и мне это нравится. Кроме того, альбому уже тридцать лет, а это очень значительный срок, и это был во многом особенный альбом для каждого из нас, как и разочаровывающий во многих отношениях диск».



"Girls, Girls, Girls" добрались до второй строчки чартов Billboard 200 на третьей неделе, и до сих пор это остаётся лучшим достижением команды в карьере. Но они так и не смогли опередить альбом "Whitney", ставший первым.



«Вспоминая о том времени, можно отметить, что никакого Soundscan и в помине ещё не было. Магазины сообщали о своих самых продаваемых артистах, потом Billboard собирал данные из самых разных источников — Licorice Pizza, Tower Records, всех подобных. И я помню, у нас была конференция по телефону с Doc'ом McGhee и Doug'ом Thaler'ом, и они сказали: "Эй, ребята, вы бьёте всех по продажам два к одному. Вы должны получить первую строчку", на что я тогда ответил: "Ну здорово, чо". Я и правда не думал, что занять первую строчку для нас настолько важно, но мы всё равно в один голос твердили, что всё охренеть как круто. Но потом появилась Уитни Хьюстон, и она заняла первое место. И я помню, как у всех подгорело, и как там всё дымилось, потому что все в один голос причитали: "Какого хрена произошло?"»













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