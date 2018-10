сегодня



Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрприз MÖTLEY CRÜE недавно завершили запись четырех песен для фильма-адаптации их биографии, "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band". Басист коллектива, Nikki Sixx, в одном из сообщений в своем Твиттере написал:



«Ёппа, чо мне тут еще сказануть та? Слушал предварительные миксы новых песен и ощущение, что все по-настоящему и рок-н-ролльному. Все играли как сорвавшиеся с катушек и песни просто сокрушают. Bob Rock постарался со звуком на отлично. Плюс у нас есть сюрприз, который сорвет все башню!»











