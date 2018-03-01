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*Mötley Crüe*



7 мар 2018 : 		 REBEKAH GRAF сыграет в фильме о MÖTLEY CRÜE

2 мар 2018 : 		 Tony Cavalero подтвердил, что сыграет OZZY в фильме о MÖTLEY CRÜE

20 фев 2018 : 		 Фигурки MÖTLEY CRÜE выйдут весной

15 фев 2018 : 		 TONY CAVALERO может сыграть OZZY OSBOURNE в фильме о MÖTLEY CRÜE

23 янв 2018 : 		 Список актеров, которые сыграют музыкантов MÖTLEY CRÜE

10 сен 2017 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

14 авг 2017 : 		 NIKKI SIXX о переиздании MÖTLEY CRÜE

5 авг 2017 : 		 Трейлер к новому релизу MÖTLEY CRÜE

1 авг 2017 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE прекратили существование

5 июн 2017 : 		 Юбилейное переиздание альбома MÖTLEY CRÜE ожидается в августе

16 май 2017 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

8 фев 2017 : 		 VINCE NEIL о том, почему продолжает исполнять песни MÖTLEY CRÜE

8 ноя 2016 : 		 Группа разогрева подала иск на MÖTLEY CRÜE

25 окт 2016 : 		 JOHN CORABI верит, что MÖTLEY CRÜE будут приняты в Зал славы

28 сен 2016 : 		 Бокс-сет MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

7 сен 2016 : 		 Фотографы подали в суд на MÖTLEY CRÜE

16 авг 2016 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «Я был единственным, кто испытывал эмоции на финальном шоу группы»

15 авг 2016 : 		 Звезды NFL поют MÖTLEY CRÜE

29 июл 2016 : 		 Секс-игрушки от MÖTLEY CRÜE

9 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MÖTLEY CRÜE

27 июн 2016 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE исполнил хиты LED ZEPPELIN и JIMI HENDRIX

5 июн 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE призвал "обратить внимание на красоту" в грядушем фильме группы

4 июн 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о коллегах по группе: «Мы не враги, но и не друзья»

2 июн 2016 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «В какой-то момент группа просто перестала создавать новое»

1 июн 2016 : 		 Художественный фильм о карьере MÖTLEY CRÜE может выйти осенью

27 май 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о своих распрях с участниками KISS: «Мы выглядим как кучка воюющих старых кошёлок»

25 май 2016 : 		 NIKKI SIXX расфолловил TOMMY LEE в Твиттере на следующий же день после последнего концерта MÖTLEY CRÜE

17 май 2016 : 		 NIKKI SIXX — PAUL'у STANLEY: «Тебе уже не спасти своего товарища!»

16 май 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «GENE SIMMONS — переоценённый везунчик, одевающийся как клоун»

13 май 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE считает, что GENE SIMMONS должен уйти со сцены

12 май 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE перестал уважать GENE SIMMONS'a

11 май 2016 : 		 Трейлер концертного фильма MÖTLEY CRÜE

11 май 2016 : 		 Концерт MÖTLEY CRÜE покажут на большом экране

29 апр 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE угрожает донимать поклонников ещё "долгое, долгое время"

28 апр 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об Axl/DC

25 апр 2016 : 		 JOHN CORABI ответил басисту MÖTLEY CRÜE

25 апр 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об альбоме 1994 года

19 апр 2016 : 		 Новые кадры пьяного загула вокалиста MÖTLEY CRÜE

13 апр 2016 : 		 Драка вокалиста MÖTLEY CRÜE с женщиной была зафиксирована камерой

12 апр 2016 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE отрицает обвинения

9 апр 2016 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE подрался с женщиной

21 мар 2016 : 		 Редкое концертное видео MÖTLEY CRÜE

14 фев 2016 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE сотрудничает с бывшим вокалистом MÖTLEY CRÜE

22 янв 2016 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE о финальном выступлении группы

16 янв 2016 : 		 На последних концертах MÖTLEY CRÜE было 37 000 зрителей

6 янв 2016 : 		 Тизер концертного фильма MÖTLEY CRÜE

2 янв 2016 : 		 MÖTLEY CRÜE планируют выпуск последнего концерта

2 янв 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, JUDAS PRIEST, DISTURBED попрощались с MÖTLEY CRÜE

2 янв 2016 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE застрял в ходе сольного номера на последнем концерте

25 дек 2015 : 		 За кулисами прощального тура MÖTLEY CRÜE

23 дек 2015 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «KISS устраивали пять прощальных туров и четыре реюниона, и я не хочу, чтобы с нами было то же самое»

18 дек 2015 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я анти-рок-звезда!»

16 дек 2015 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «Новые рок-группы больше не устраивают грандиозные шоу»

11 дек 2015 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о событиях в Париже

2 ноя 2015 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE не видит смысла писать новую музыку с группой

22 окт 2015 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «Да я сделал всё, что хотел»

20 окт 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE пропустил еще одно шоу

19 окт 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE пропустил еще одно шоу

17 окт 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE пропускает концерты из-за травмы руки

15 окт 2015 : 		 TOMMY LEE пропустит шоу MÖTLEY CRÜE

1 окт 2015 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE о трениях с METALLICA

21 сен 2015 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

24 авг 2015 : 		 NIKKI SIXX не будет исполнять песни MÖTLEY CRÜE

16 авг 2015 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE уверяет, что группа не распадётся

14 авг 2015 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

26 июн 2015 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE поддерживает решение Apple

24 июн 2015 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

15 май 2015 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE о возможных выступлениях после окончания тура

10 май 2015 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

6 май 2015 : 		 NIKKI SIXX: «После последнего концерта MÖTLEY CRÜE я не буду играть их песен»

21 апр 2015 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Отыграть последнее шоу в Whisky романтично, но не айс»

6 фев 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: "Заниматься сольным проектом и писать другие альбомы было глупо"

5 фев 2015 : 		 Фронтмен MÖTLEY CRÜE дал совет молодым группам

30 янв 2015 : 		 ALICE COOPER не прочь укокошить MÖTLEY CRÜE

25 янв 2015 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE о творческих планах

24 янв 2015 : 		 MÖTLEY CRÜE в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

22 янв 2015 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE не уважает JUSTIN'a BIEBER'a

20 янв 2015 : 		 MÖTLEY CRÜE прощаются со зрителями

16 янв 2015 : 		 Экранизация автобиографии MÖTLEY CRÜE запущена в производство

13 янв 2015 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE посетил выступление сыновей

9 янв 2015 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE отказался бы от места в Зале славы рок-н-ролла

3 ноя 2014 : 		 MÖTLEY CRÜE выступили на 'Dodge Rocks Gas Monkey'

24 окт 2014 : 		 NIKKI SIXX: «Новая кровь в роке на подходе»

25 сен 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления MÖTLEY CRÜE

5 сен 2014 : 		 Басист Басист MÖTLEY CRÜE перенёс операцию

1 сен 2014 : 		 Профессиональное видео соло барабанщика MÖTLEY CRÜE

20 авг 2014 : 		 DARIUS RUCKER гордится своей версией песни MÖTLEY CRÜE

12 июл 2014 : 		 Видео барабанного соло Tommy Lee

8 июл 2014 : 		 Фрагмент новой песни MÖTLEY CRÜE

7 июл 2014 : 		 MÖTLEY CRÜE исполнили новую песню

4 июл 2014 : 		 MÖTLEY CRÜE открыли тур

2 июл 2014 : 		 Видео на одну из кантри-версий песни MÖTLEY CRÜE

11 июн 2014 : 		 Выход кантри-трибьюта MÖTLEY CRÜE отложен

16 май 2014 : 		 TOMMY LEE о новой песне MÖTLEY CRÜE

14 май 2014 : 		 Кантри-трибьют MÖTLEY CRÜE выйдет в июле

8 май 2014 : 		 По словам басиста MÖTLEY CRÜE, группа отказалась играть на более чем десяти фестивалях из-за GODSMACK

29 апр 2014 : 		 Название новой песни MÖTLEY CRÜE

25 фев 2014 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE обручился с SOFIA TOUFA

14 фев 2014 : 		 NIKKI SIXX объяснил, почему нового альбома MÖTLEY CRÜE может и не быть

12 фев 2014 : 		 MICK MARS считает, что MÖTLEY CRÜE вряд ли выпустят ещё одну запись

10 фев 2014 : 		 NIKKI SIXX: «MÖTLEY CRÜE лучше остановиться сейчас»

5 фев 2014 : 		 NIKKI SIXX сказал, что MÖTLEY CRÜE выпустят ещё несколько песен

29 янв 2014 : 		 MÖTLEY CRÜE объявили о последнем туре

18 янв 2014 : 		 ALICE COOPER поедет в финальный тур MÖTLEY CRÜE?

10 янв 2014 : 		 MÖTLEY CRÜE: 'RIP: All Bad Things Must Come To An End'

5 янв 2014 : 		 Женский трибьют MÖTLEY CRÜE выступил в Нью-Йорке

20 ноя 2013 : 		 VINCE NEIL: «У MÖTLEY CRÜE действительно будет только один прощальный тур»

5 ноя 2013 : 		 MÖTLEY CRÜE нашли режиссера для фильма

29 окт 2013 : 		 MICK MARS в очередной раз отрицает, что его здоровье — проблема для тура MÖTLEY CRÜE

11 окт 2013 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

27 сен 2013 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

22 сен 2013 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

17 сен 2013 : 		 Sebastian Bach нашёл интервью 1994 года

14 сен 2013 : 		 Sebastian Bach продолжил публичную полемику с Nikki Sixx'ом

13 сен 2013 : 		 Nikki Sixx опроверг заявление Sebastian'a Bach'a о том, что тот был принят в MÖTLEY CRÜE в 90-х

8 сен 2013 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE призывает поклонников покупать альбомы, а не синглы

27 авг 2013 : 		 MICK MARS отрицает, что его здоровье не позволяет MÖTLEY CRÜE ездить в туры

8 май 2013 : 		 MÖTLEY CRÜE появятся на аллее славы Mohegan Sun

6 май 2013 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE "в порядке" после происшествия в Канаде

19 апр 2013 : 		 VINCE NEIL подтвердил сообщения о грядущем распаде MÖTLEY CRÜE

16 апр 2013 : 		 NIKKI SIXX об уходе MÖTLEY CRÜE на покой

2 апр 2013 : 		 MÖTLEY CRÜE возвращаются в Лас-Вегас

11 мар 2013 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE попал в больницу

11 мар 2013 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я плачу, когда думаю о прощальном туре»

7 фев 2013 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре

6 фев 2013 : 		 VINCE NEIL: 'Никакого нового альбома' от MÖTLEY CRÜE

24 дек 2012 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: "25 лет назад у меня случились две передозировки, навсегда изменившие мою жизнь"

19 дек 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: "Меня поняли неверно"

16 дек 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE о стрельбе в американской школе

8 дек 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE учится летать

7 дек 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытался избить фаната

25 ноя 2012 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о новом материале

16 сен 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE выступил со сломанной ногой

14 сен 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE сломал ногу на концерте в Огайо

6 сен 2012 : 		 Туровый грузовик MÖTLEY CRÜE и KISS попал в ДТП; шоу в Детройте отложено

30 авг 2012 : 		 MÖTLEY CRÜE не подтверждают информацию о новом альбоме

17 авг 2012 : 		 Барабанщику MÖTLEY CRÜE угрожают иском

24 июл 2012 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: "Я буду жечь, пока не упаду"

23 июл 2012 : 		 MÖTLEY CRÜE исполнили новый трек

17 июл 2012 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

13 июл 2012 : 		 Семпл нового сингла MÖTLEY CRÜE

12 июл 2012 : 		 Обложка нового сингла MÖTLEY CRÜE

5 июл 2012 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят новый сингл

20 июн 2012 : 		 Видеосъёмка выступления MÖTLEY CRÜE на HELLFEST

11 июн 2012 : 		 MÖTLEY CRÜE: Видео с выступления на Sweden Rock

24 май 2012 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE сделает первый бросок на игре Los Angeles Dodgers против Houston Astros Game

4 май 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «Теперь я верю в этот паранормальный феномен»

23 апр 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE в финале "Ghost Adventures"

6 мар 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE откроет ночной клуб в Вегасе

26 фев 2012 : 		 MÖTLEY CRÜE записывают новый трек

20 фев 2012 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE отпраздновал день рождения в Лас-Вегасе

17 фев 2012 : 		 Tommy Lee (MOTLEY CRUE): «Я всё ещё люблю стучать по барабанам»

13 фев 2012 : 		 Репортаж с концерта MÖTLEY CRÜE в Лас-Вегасе

5 фев 2012 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли первое выступление в Лас-Вегасе

27 дек 2011 : 		 JOHN CORABI: "Я не вернусь в MÖTLEY CRÜE, даже если попросят"

25 дек 2011 : 		 Украдены коллекционные вещи MÖTLEY CRÜE

22 дек 2011 : 		 Vince Neil заявил, что всерьёз задумался об уходе из MOTLEY CRUE

8 дек 2011 : 		 Колыбельные версии песен MÖTLEY CRÜE

1 ноя 2011 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет в ноябре

13 окт 2011 : 		 1 500 фальшивых билетов на несуществующий концерт MÖTLEY CRÜE

18 сен 2011 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE сыграет на соло-альбоме JAMES'a DURBIN'a

3 сен 2011 : 		 MÖTLEY CRÜE: новое видео 'Kickstart My Heart'

19 авг 2011 : 		 Юбилейный бокс-сет дебюта MÖTLEY CRÜE

29 июн 2011 : 		 VINCE NEIL получит награду “Lifetime Achievement In Rock 'N' Roll”

29 июн 2011 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: "Я хочу, чтобы фэны за билет в 10 долларов получили стодолларовое шоу"

16 июн 2011 : 		 CEE LO GREEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

15 июн 2011 : 		 «360 градусов с TOMMY LEE» изнутри

9 июн 2011 : 		 360 градусов с Tommy Lee

16 май 2011 : 		 MÖTLEY CRÜE в Чили

19 апр 2011 : 		 MÖTLEY CRÜE открыли голосование по сет-листу

8 мар 2011 : 		 MÖTLEY CRÜE получат "Elmer Valentine Award"

25 окт 2010 : 		 Редкий концертный трек MÖTLEY CRÜE

17 май 2010 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о смерти DIO

31 мар 2010 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE записывает сольный альбом

25 янв 2010 : 		 Nikki Sixx расстался с Kat Von D

19 ноя 2009 : 		 Новый сборник MÖTLEY CRÜE доступен для прослушивания

17 ноя 2009 : 		 Сольный альбом вокалиста MÖTLEY CRÜE выйдет в марте

9 ноя 2009 : 		 Бывшая модель журнала Playboy снимется в новом клипе MÖTLEY CRÜE

21 окт 2009 : 		 Сборник лучших песен MÖTLEY CRÜE будет доступен с DVD

11 окт 2009 : 		 Новый сборник MÖTLEY CRÜE

22 авг 2009 : 		 Делюкс-версия альбома "Dr. Feelgood" от MÖTLEY CRÜE

26 июл 2009 : 		 Vince Neil упал на сцене

26 фев 2009 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

20 фев 2009 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE об инциденте с бутылкой

15 фев 2009 : 		 MÖTLEY CRÜE запишут три альбома

11 фев 2009 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE прокомментировал неудачу с Grammy

2 янв 2009 : 		 MÖTLEY CRÜE продают сервер

5 сен 2008 : 		 Переиздание бэк-каталога MÖTLEY CRÜE

10 июн 2008 : 		 Новая композиция MÖTLEY CRÜE в сети

29 май 2008 : 		 Японское издание нового альбома MÖTLEY CRÜE будет содержать два бонуса

26 май 2008 : 		 Аудиосемплы всех треков нового альбома MÖTLEY CRÜE в сети

19 май 2008 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE принял участие в записи нового альбома DILANA ROBICHAUX

14 май 2008 : 		 MÖTLEY CRÜE возвращаются в студию

30 апр 2008 : 		 Обнародован неофициальный трек-лист нового альбома MÖTLEY CRÜE

17 апр 2008 : 		 Новое видео от MÖTLEY CRÜE

20 мар 2008 : 		 Новости от MÖTLEY CRÜE

7 июн 2007 : 		 MÖTLEY CRÜE все таки сыграют в Хельсинки

28 окт 2006 : 		 Подробности трибьютного альбома MÖTLEY CRÜE "Millennium"

10 фев 2006 : 		 MOTLEY CRUE выпускают двойной концертник 'Carnival Of Sins'

3 янв 2006 : 		 MOTLEY CRUE получат звезду на Аллее Славы

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REBEKAH GRAF сыграет в фильме о MÖTLEY CRÜE

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По сообщению Deadline, Rebekah Graf ("The Amityville Murders", "Lycan") сыграет Heather Locklear, бывшую жену Tommy Lee в фильме по биографии MÖTLEY CRÜE "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band".



MГ–TLEY CRГњE: Actress REBEKAH GRAF To Play HEATHER LOCKLEAR In




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Lenoge
7 мар 2018, 13:25		Какая сладенькая девчуля


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