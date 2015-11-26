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Ihsahn

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22 ноя 2018 : 		 IHSAHN хвалит Канье Уэста за смелость

28 окт 2018 : 		 Новое видео IHSAHN

8 авг 2018 : 		 IHSAHN о ранних годах норвежского блэка

9 май 2018 : 		 IHSAHN исполняет EMPEROR

20 апр 2018 : 		 Видео IHSAHN с Wacken Open Air 2016

19 апр 2018 : 		 Новая песня IHSAHN

13 мар 2018 : 		 IHSAHN: «Экстремальный металл больше не создаёт ощущения чего-то опасного»

23 фев 2018 : 		 Новое видео IHSAHN

16 фев 2018 : 		 Новый альбом IHSAHN выйдет в мае

13 июн 2017 : 		 IHSAHN начнет запись летом

23 апр 2016 : 		 IHSAHN не одобряет выпуск новых альбомов "на конвеере"

18 апр 2016 : 		 IHSAHN сотрудничает с ARISTIDES INSTRUMENTS

4 апр 2016 : 		 IHSAHN не видит смысла выпускать новый альбом EMPEROR

20 мар 2016 : 		 IHSAHN сам не слушает блек-металл

18 мар 2016 : 		 Новая песня IHSAHN

17 фев 2016 : 		 Выход нового альбома IHSAHN'а отложен

20 дек 2015 : 		 Видео с текстом от IHSAHN

23 окт 2015 : 		 IHSAHN завершил работу над альбомом

12 авг 2015 : 		 IHSAHN исполнил новую песню

13 июл 2015 : 		 Новый альбом IHSAHN'а выйдет в начале 2016 года

11 окт 2013 : 		 Новая песня IHSAHN

8 окт 2013 : 		 Видео с текстом от IHSAHN

11 сен 2013 : 		 Новая песня IHSAHN

26 авг 2013 : 		 Новый альбом IHSAHN выйдет в октябре

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления IHSAHN

18 июл 2013 : 		 Аудиозапись выступления IHSAHN

28 июн 2013 : 		 IHSAHN завершил работу над альбомом

31 окт 2012 : 		 Дебютный альбома IHSAHN выйдет на виниле

18 июн 2012 : 		 Новый альбом IHSAHN доступен для прослушивания

30 май 2012 : 		 Новая песня IHSAHN

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|||| 22 ноя 2018

IHSAHN хвалит Канье Уэста за смелость



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Вокалист EMPEROR Ihsahn (настоящее имя Vegard Sverre Tveitan) признался, что на его сольную музыку повлияла «смелость» альбома Канье Уэста 2013 года "Yeezus", который некоторые описывают как самый противоречивый диск музыканта.

«Давайте будем честными, как человек, персонаж — он не самый лёгкий для сопереживания. Но иногда ваши отношения с человеком, артистом, если они ведут себя так, как вам не нравится, они влияют на восприятие, когда вы слушаете музыку. Несмотря на всё это, нельзя отрицать, что это настолько смело. И я думаю, что мания величия, которая стоит за всем этим, и делает его таким гением; это так смело. Нет никакой коммерческого прицела, когда ты делаешь такой альбом, когда ты просто выкрикиваешь подобный текст: "Я — Бог". Это безумие, и мне это нравится!

У меня есть теория, что по-настоящему новое творчество в музыке, настоящие гении находятся в андеграунде, где нет денег, и люди просто делают это ради художественных амбиций, а на самом верху столько денег, что им всё равно, и они могут делать всё, что угодно. И есть все остальные где-то между, кто пытается сделать "правильные" вещи и [идти] на компромиссы, чтобы добраться туда».



EMPEROR Frontman IHSAHN Praises KANYE WEST






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КомментарииСкрыть/показать 13 )

НELLECTOR


22 ноя 2018, 11:58		IHSAHN посчитал свои доходы и подумал - да в пизду этот Емперор. Потом, попривыкнув к этой мысли решил попроситься в подтанцовку к ниггерам.
Эх, знал бы идейный Иеронимус за что перо получил....

StygianSaviour


22 ноя 2018, 12:00		"Голос поколения" настолько тупой, что даже его смелость может идти от банальной тупости. Ничего удивительного.

Petrovich Sexyy


22 ноя 2018, 12:45		Ни нада тут. Исан не нига, а хипстер.

На а на практике те, кто на самом верху, когда на этот самый верх забираются, запала на что-то новое и толковое уже, как правило, не имеют.

НELLECTOR


22 ноя 2018, 13:14		>>>Исан не нига, а хипстер.

Если бы не это, то сам бы от меня перо получил.

gravitgroove


22 ноя 2018, 13:17		Я не против хип-хопа, и что его слушает один из тех, кто создал вторую волну хел норск сварте метал. Фенриз тоже слушал, но там были Бисти Бойз, группа, которая постоянно эксперементировала и развивала в лучшую сторону жанр в 90х. Бл*, ну а это что? О вкусах, конечно, не спорят, но для меня это сродни, как если бы какой-нибудь отечественный металойд, имеющий авторитет не только в границах собственной-необъятной, принялся бы оспаривать сложившийся ущербный (как музыканта) статус Тимати. То есть, смысл этих вкукареков, кроме собственного пиара, не ясен мне. Но это тогда весьма сомнительный пиар. А если он просто захотел поделиться собственным мнением и переживаниями на этот счет, то тогда ладно, имеет право, но и тут возникает вопрос: что у тебя там в голове творится, мать твою?!

Mike Barlow


22 ноя 2018, 13:27		хипстор заискивает перед черным селебрити-миллионером, чтобы побыть в тренде.

LOR


22 ноя 2018, 13:58		Да ерунда всё это, дело житейское. Главное, чтобы детей не любили. В плохом смысле этого слова.

Petrovich Sexyy


22 ноя 2018, 14:08		Хэлл, что-то не догнал я твоей мысли

НELLECTOR


22 ноя 2018, 14:24		Имел в виду, что только из-за того, что Исан - хипстер - он не получает от меня виртуальной пизды за такую толстую вонючую кучу, которое он изволил выдать за мысль.

Petrovich Sexyy


22 ноя 2018, 15:11		А, ну это понятно. Что с хипстера возьмешь?

НELLECTOR


22 ноя 2018, 15:16		Наоборот. Хипстеру я разрешаю быть фекально экстравагантным.

sibterminator


22 ноя 2018, 15:41		У Канье вершина творчества песня "Gay Fish". Mother fucker, gay fish. Йоу.

kircore


23 ноя 2018, 18:24		А мне вот нравится Frank Ocean. Ну и что. Пусть говорят.


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