IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлистов»
Ihsahn в рамках недавней беседы поделился впечатлениями от нового альбома THE WEEKND:
«Он очень тяжёлый. Может быть, это просто я старый и ворчливый, но сейчас выходит так много нового металла, в котором нет никакой угрозы. Я слушаю много коммерческого R&B, например, The Weeknd. Если честно, это более мрачная, более агрессивная и более экспериментальная музыка, чем большинство новых экстремальных металлических групп».
Jack of Diamonds
nabastak_
Tomahawk
Кстати, как там его, Уикенда, новый альбом? Все никак не удосужусь послушать.
Svarg_1349
ElectricRetard
Говнина с 1,5 неплохими песнями. Вторая половина ну совсем уж пустая, ни толковых мелодий, ничего. Предыдущие 2 альбома на 3 головы выше.
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