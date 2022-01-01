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IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлистов»



Ihsahn в рамках недавней беседы поделился впечатлениями от нового альбома THE WEEKND:



«Он очень тяжёлый. Может быть, это просто я старый и ворчливый, но сейчас выходит так много нового металла, в котором нет никакой угрозы. Я слушаю много коммерческого R&B, например, The Weeknd. Если честно, это более мрачная, более агрессивная и более экспериментальная музыка, чем большинство новых экстремальных металлических групп».







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