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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 10
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Ihsahn

*



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IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлистов»



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Ihsahn в рамках недавней беседы поделился впечатлениями от нового альбома THE WEEKND:

«Он очень тяжёлый. Может быть, это просто я старый и ворчливый, но сейчас выходит так много нового металла, в котором нет никакой угрозы. Я слушаю много коммерческого R&B, например, The Weeknd. Если честно, это более мрачная, более агрессивная и более экспериментальная музыка, чем большинство новых экстремальных металлических групп».

EMPEROR




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КомментарииСкрыть/показать 5 )
28 мар 2022, 12:09
не ну THE WEEKND зашибись музло делает, это факт
28 мар 2022, 12:40
Не знаю за Викинда, но метальные горы шума без агрессии - факт.
28 мар 2022, 14:35
Неужто мрачнее Дрейка?

Кстати, как там его, Уикенда, новый альбом? Все никак не удосужусь послушать.
28 мар 2022, 15:31
Исан как всегда чётко стелит. В камментах обязательно должен отметиться Ханси.
28 мар 2022, 17:21
>Кстати, как там его, Уикенда, новый альбом?
Говнина с 1,5 неплохими песнями. Вторая половина ну совсем уж пустая, ни толковых мелодий, ничего. Предыдущие 2 альбома на 3 головы выше.


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