Новое видео IHSAHN



"Spectre At The Feast", новое видео IHSAHN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Pharos", выходящего 11 сентября на Candlelight Records.



Трек-лист:



01. Losing Altitude



02. Spectre At The Feast



03. Pharos



04. Roads (PORTISHEAD cover)



05. Manhattan Skyline (A-HA cover, featuring Einar Solberg of LEPROUS)



















