Новое видео IHSAHN



The Distance Between Us, новое видео IHSAHN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ihsahn", выходящего 16 февраля на Candlelight Records:



01. Cervus Venator

02. The Promethean Spark

03. Pilgrimage To Oblivion

04. Twice Born

05. A Taste Of The Ambrosia

06. Anima Extraneae

07. Blood Trails To Love

08. Hubris And Blue Devils

09. The Distance Between Us

10. At The Heart Of All Things Broken

11. Sonata Profana http://www.ihsahn.com







