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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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Ihsahn

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Новый трек от IHSAHN



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THE DISTANCE BETWEEN US (Orchestral Version), новый трек от IHSAHN, доступен ниже.




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11 фев 2024
gravitgroove
Звучит намного лучше, чем с рок-инструментами. Можно смело надевать фрак и выступать под своей фамилией с симфоническим оркестром, затонув в сотнях композиторов современной авангардной классики. Мужик явно увлекся творчеством Игоря Федоровича Стравинского - очень странное дело! Никаким Вагнером или Григом тут не пахнет.

просмотров: 193

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