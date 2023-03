Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN

сегодн€



Ќова€ песн€ IHSAHN



"The Observer" (Feat. Øystein H. Aadland), нова€ песн€ IHSAHN, доступна дл€ прослушивани€ ниже. Ётот трек вз€т из ≈– Fascination Street Sessions, выход которого состо€лс€ 24 марта на Candlelight Records:



"The Observer" (Feat. Øystein H. Aadland)

"Contorted Monuments"

"Dom Andrea" (Kent cover, feat. Jonas Renske of Katatonia)







+1 -1



( 3 ) просмотров: 788