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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Áûâøèé áàñèñò ACCEPT áûë íåñ÷àñòëèâ â ãðóïïå
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Âîêàëèñò HELLOWEEN — î ìàòåðèàëå äëÿ íîâîãî àëüáîìà
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FEAR FACTORY
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Áàðàáàíùèê METALLICA — î "Lulu": «Ýòà ïëàñòèíêà âûäåðæàëà èñ...
19
Âèäåî ñ òåêñòîì îò IMMORTAL
18
Íà áàðàáàíùèêà DEF LEPPARD íàïàëè âî Ôëîðèäå
14
KIP WINGER — î òîì, êàê JAMES HETFIELD èçâèíèëñÿ ïåðåä íèì
11
Ìîæåò ëè OZZY OSBOURNE äàâàòü êîíöåðòû â èíâàëèäíîì êðåñëå?
11
Íîâàÿ ïåñíÿ METAL CHURCH
10
TED NUGENT: «Èìååò ëè æåíùèíà ïðàâî íà àáîðò?»
10
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
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Blues
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Doom
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Jazz
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Medieval
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Symphonic
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Viking
Acoustic
Ambient
Blues
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Folk
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Gothic
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Jazz
Metal
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18
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Ihsahn
Íîðâåãèÿ
Black Metal
Progressive Metal
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Myspace:
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25 ìàð 2023
:
Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN
5 ìàð 2023
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Âîêàëèñò KATATONIA â êàâåð-âåðñèè KENT îò IHSAHN
23 ÿíâ 2023
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Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN
28 ìàð 2022
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IHSAHN: «THE WEEKND ìðà÷íåå áîëüøèíñòâà ñîâðåìåííûõ ìåòàëëèñòîâ»
22 ìàð 2021
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IHSAHN öåëèêîì èñïîëíèò ìàòåðèàë èç íîâûõ ÅÐ
29 àâã 2020
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Íîâîå âèäåî IHSAHN
28 èþë 2020
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IHSAHN çàìåòèë ñõîäñòâî â îôîðìëåíèè ñâîåãî ÅÐ è àëüáîìà Òåéëîð Ñâèôò
17 èþë 2020
:
Íîâîå âèäåî IHSAHN
24 ìàð 2020
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IHSAHN: «ß ðîñ íà IRON MAIDEN»
2 ìàð 2020
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IHSAHN î âîçâðàùåíèè ê êîðíÿì íà ñâî¸ì íîâîì ñîëüíîì ðåëèçå
13 äåê 2019
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Íîâîå âèäåî IHSAHN
29 íîÿ 2019
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IHSAHN âûïóñòèò ÅÐ çèìîé
7 ôåâ 2019
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Ôðîíòìåí EMPEROR ïîõâàëèë GHOST: «Îíè ïðîèçâîäÿò âïå÷àòëåíèå»
22 íîÿ 2018
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IHSAHN õâàëèò Êàíüå Óýñòà çà ñìåëîñòü
28 îêò 2018
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Íîâîå âèäåî IHSAHN
8 àâã 2018
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IHSAHN î ðàííèõ ãîäàõ íîðâåæñêîãî áëýêà
9 ìàé 2018
:
IHSAHN èñïîëíÿåò EMPEROR
20 àïð 2018
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Âèäåî IHSAHN ñ Wacken Open Air 2016
19 àïð 2018
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13 ìàð 2018
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IHSAHN: «Ýêñòðåìàëüíûé ìåòàëë áîëüøå íå ñîçäà¸ò îùóùåíèÿ ÷åãî-òî îïàñíîãî»
23 ôåâ 2018
:
Íîâîå âèäåî IHSAHN
16 ôåâ 2018
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Íîâûé àëüáîì IHSAHN âûéäåò â ìàå
13 èþí 2017
:
IHSAHN íà÷íåò çàïèñü ëåòîì
23 àïð 2016
:
IHSAHN íå îäîáðÿåò âûïóñê íîâûõ àëüáîìîâ "íà êîíâååðå"
18 àïð 2016
:
IHSAHN ñîòðóäíè÷àåò ñ ARISTIDES INSTRUMENTS
4 àïð 2016
:
IHSAHN íå âèäèò ñìûñëà âûïóñêàòü íîâûé àëüáîì EMPEROR
20 ìàð 2016
:
IHSAHN ñàì íå ñëóøàåò áëåê-ìåòàëë
18 ìàð 2016
:
Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN
17 ôåâ 2016
:
Âûõîä íîâîãî àëüáîìà IHSAHN'à îòëîæåí
20 äåê 2015
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Âèäåî ñ òåêñòîì îò IHSAHN
23 îêò 2015
:
IHSAHN çàâåðøèë ðàáîòó íàä àëüáîìîì
12 àâã 2015
:
IHSAHN èñïîëíèë íîâóþ ïåñíþ
13 èþë 2015
:
Íîâûé àëüáîì IHSAHN'à âûéäåò â íà÷àëå 2016 ãîäà
11 îêò 2013
:
Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN
8 îêò 2013
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò IHSAHN
11 ñåí 2013
:
Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN
26 àâã 2013
:
Íîâûé àëüáîì IHSAHN âûéäåò â îêòÿáðå
12 àâã 2013
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî c âûñòóïëåíèÿ IHSAHN
18 èþë 2013
:
Àóäèîçàïèñü âûñòóïëåíèÿ IHSAHN
28 èþí 2013
:
IHSAHN çàâåðøèë ðàáîòó íàä àëüáîìîì
31 îêò 2012
:
Äåáþòíûé àëüáîìà IHSAHN âûéäåò íà âèíèëå
18 èþí 2012
:
Íîâûé àëüáîì IHSAHN äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
30 ìàé 2012
:
Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN
5 àïð 2012
:
IHSAHN âûïóñòèò íîâóþ ðàáîòó â èþíå
27 ÿíâ 2012
:
IHSAHN î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ JEFF'îì LOOMIS'îì
6 äåê 2011
:
Âèäåî ïîëíîãî êîíöåðòà IHSAHN
13 àïð 2011
:
IHSAHN çàìåíÿò ARCTURUS íà ôåñòèâàëå PROGPOWER USA XII
13 íîÿ 2010
:
Íîâîñòè ëåéáëà Mnemosyne Productions
26 èþí 2010
:
Âèäåî ñ êîíöåðòà IHSAHN
2 ôåâ 2010
:
Íîâûé àëüáîì IHSAHN äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
3 íîÿ 2009
:
Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN'à
11 ñåí 2009
:
IHSAHN ðàáîòàåò íàä òðåòüèì àëüáîìîì
6 àâã 2009
:
Íàçâàíèå íîâîãî àëüáîìà IHSAHN
13 ìàð 2008
:
IHSAHN: òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà
9 ìàð 2008
:
Ïîäðîáíîñòè î íîâîì àëüáîìå îñíîâàòåëÿ EMPEROR
7 ôåâ 2008
:
Áûâøèé ôðîíòìýí EMPEROR î ñâîåì ñîëüíîì àëüáîìå
ñåãîäíÿ
Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN
"The Observer" (Feat. Øystein H. Aadland), íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN, äîñòóïíà äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå. Ýòîò òðåê âçÿò èç ÅÐ Fascination Street Sessions, âûõîä êîòîðîãî ñîñòîÿëñÿ 24 ìàðòà íà Candlelight Records:
"The Observer" (Feat. Øystein H. Aadland)
"Contorted Monuments"
"Dom Andrea" (Kent cover, feat. Jonas Renske of Katatonia)
+1
-1
(
3
)
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
25 ìàð 2023
s
satanson
😂😂😂😂🤮🤮🤮🤮
25 ìàð 2023
M
Mike Barlow
Èñàí òàëàíòëèâåéøèé ìóçûêàíò,íî â ñîëüíîì òâîð÷åñòâå êàêîé-òî ñëèøêîì òåîðåòè÷åñêèé, àáñòðàêòíûé ÷òî ëè.
25 ìàð 2023
gravitgroove
Mike Barlow
,
ïîòîìó ÷òî ñëèøêîì ñèëüíî óâëåêñÿ Dream Theater, à ýòî áåç ñëåäà íå îñòàåòñÿ, äàæå åñëè ÷åëîâåê è íå õîòåë òàêèõ ñðàâíåíèé.
ïðîñìîòðîâ: 788
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
×àò
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Êîíòàêòû
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).