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*Áàðàáàíùèê METALLICA — î "Lulu": «Ýòà ïëàñòèíêà âûäåðæàëà èñ... 19
*Âèäåî ñ òåêñòîì îò IMMORTAL 18
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*Íîâàÿ ïåñíÿ METAL CHURCH 10
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Ihsahn

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25 ìàð 2023 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN

5 ìàð 2023 : 		 Âîêàëèñò KATATONIA â êàâåð-âåðñèè KENT îò IHSAHN

23 ÿíâ 2023 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN

28 ìàð 2022 : 		 IHSAHN: «THE WEEKND ìðà÷íåå áîëüøèíñòâà ñîâðåìåííûõ ìåòàëëèñòîâ»

22 ìàð 2021 : 		 IHSAHN öåëèêîì èñïîëíèò ìàòåðèàë èç íîâûõ ÅÐ

29 àâã 2020 : 		 Íîâîå âèäåî IHSAHN

28 èþë 2020 : 		 IHSAHN çàìåòèë ñõîäñòâî â îôîðìëåíèè ñâîåãî ÅÐ è àëüáîìà Òåéëîð Ñâèôò

17 èþë 2020 : 		 Íîâîå âèäåî IHSAHN

24 ìàð 2020 : 		 IHSAHN: «ß ðîñ íà IRON MAIDEN»

2 ìàð 2020 : 		 IHSAHN î âîçâðàùåíèè ê êîðíÿì íà ñâî¸ì íîâîì ñîëüíîì ðåëèçå

13 äåê 2019 : 		 Íîâîå âèäåî IHSAHN

29 íîÿ 2019 : 		 IHSAHN âûïóñòèò ÅÐ çèìîé

7 ôåâ 2019 : 		 Ôðîíòìåí EMPEROR ïîõâàëèë GHOST: «Îíè ïðîèçâîäÿò âïå÷àòëåíèå»

22 íîÿ 2018 : 		 IHSAHN õâàëèò Êàíüå Óýñòà çà ñìåëîñòü

28 îêò 2018 : 		 Íîâîå âèäåî IHSAHN

8 àâã 2018 : 		 IHSAHN î ðàííèõ ãîäàõ íîðâåæñêîãî áëýêà

9 ìàé 2018 : 		 IHSAHN èñïîëíÿåò EMPEROR

20 àïð 2018 : 		 Âèäåî IHSAHN ñ Wacken Open Air 2016

19 àïð 2018 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN

13 ìàð 2018 : 		 IHSAHN: «Ýêñòðåìàëüíûé ìåòàëë áîëüøå íå ñîçäà¸ò îùóùåíèÿ ÷åãî-òî îïàñíîãî»

23 ôåâ 2018 : 		 Íîâîå âèäåî IHSAHN

16 ôåâ 2018 : 		 Íîâûé àëüáîì IHSAHN âûéäåò â ìàå

13 èþí 2017 : 		 IHSAHN íà÷íåò çàïèñü ëåòîì

23 àïð 2016 : 		 IHSAHN íå îäîáðÿåò âûïóñê íîâûõ àëüáîìîâ "íà êîíâååðå"

18 àïð 2016 : 		 IHSAHN ñîòðóäíè÷àåò ñ ARISTIDES INSTRUMENTS

4 àïð 2016 : 		 IHSAHN íå âèäèò ñìûñëà âûïóñêàòü íîâûé àëüáîì EMPEROR
Ïîêàçàòü äàëåå
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Íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN



zoom
"The Observer" (Feat. Øystein H. Aadland), íîâàÿ ïåñíÿ IHSAHN, äîñòóïíà äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå. Ýòîò òðåê âçÿò èç ÅÐ Fascination Street Sessions, âûõîä êîòîðîãî ñîñòîÿëñÿ 24 ìàðòà íà Candlelight Records:

"The Observer" (Feat. Øystein H. Aadland)
"Contorted Monuments"
"Dom Andrea" (Kent cover, feat. Jonas Renske of Katatonia)

IHSAHN Shares New Single "The Observer" Feat. Ã˜YSTEIN H. AADLAND; Audio




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ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü 3 )

Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).

25 ìàð 2023
s
satanson
😂😂😂😂🤮🤮🤮🤮
25 ìàð 2023
M
Mike Barlow
Èñàí òàëàíòëèâåéøèé ìóçûêàíò,íî â ñîëüíîì òâîð÷åñòâå êàêîé-òî ñëèøêîì òåîðåòè÷åñêèé, àáñòðàêòíûé ÷òî ëè.
25 ìàð 2023
gravitgroove
Mike Barlow, ïîòîìó ÷òî ñëèøêîì ñèëüíî óâëåêñÿ Dream Theater, à ýòî áåç ñëåäà íå îñòàåòñÿ, äàæå åñëè ÷åëîâåê è íå õîòåë òàêèõ ñðàâíåíèé.

ïðîñìîòðîâ: 788

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