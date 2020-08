сегодня



Новое видео IHSAHN



IHSAHN представил видео на композицию "Manhattan Skyline", в записи которой принимал участие Einar Solberg из LEPROUS. Этот трек, в оригинале записанный группой A-HA, будет включен в ЕР "Pharos", релиз которого намечен на 11 сентября на Candlelight Records:



01. Losing Altitude



02. Spectre At The Feast



03. Pharos



04. Roads (PORTISHEAD cover)



05. Manhattan Skyline (A-HA cover, featuring Einar Solberg of LEPROUS)





























