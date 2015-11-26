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Ihsahn

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29 авг 2020 : 		 Новое видео IHSAHN

28 июл 2020 : 		 IHSAHN заметил сходство в оформлении своего ЕР и альбома Тейлор Свифт

17 июл 2020 : 		 Новое видео IHSAHN

24 мар 2020 : 		 IHSAHN: «Я рос на IRON MAIDEN»

2 мар 2020 : 		 IHSAHN о возвращении к корням на своём новом сольном релизе

13 дек 2019 : 		 Новое видео IHSAHN

29 ноя 2019 : 		 IHSAHN выпустит ЕР зимой

7 фев 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR похвалил GHOST: «Они производят впечатление»

22 ноя 2018 : 		 IHSAHN хвалит Канье Уэста за смелость

28 окт 2018 : 		 Новое видео IHSAHN

8 авг 2018 : 		 IHSAHN о ранних годах норвежского блэка

9 май 2018 : 		 IHSAHN исполняет EMPEROR

20 апр 2018 : 		 Видео IHSAHN с Wacken Open Air 2016

19 апр 2018 : 		 Новая песня IHSAHN

13 мар 2018 : 		 IHSAHN: «Экстремальный металл больше не создаёт ощущения чего-то опасного»

23 фев 2018 : 		 Новое видео IHSAHN

16 фев 2018 : 		 Новый альбом IHSAHN выйдет в мае

13 июн 2017 : 		 IHSAHN начнет запись летом

23 апр 2016 : 		 IHSAHN не одобряет выпуск новых альбомов "на конвеере"

18 апр 2016 : 		 IHSAHN сотрудничает с ARISTIDES INSTRUMENTS

4 апр 2016 : 		 IHSAHN не видит смысла выпускать новый альбом EMPEROR

20 мар 2016 : 		 IHSAHN сам не слушает блек-металл

18 мар 2016 : 		 Новая песня IHSAHN

17 фев 2016 : 		 Выход нового альбома IHSAHN'а отложен

20 дек 2015 : 		 Видео с текстом от IHSAHN

23 окт 2015 : 		 IHSAHN завершил работу над альбомом
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Новое видео IHSAHN



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IHSAHN представил видео на композицию "Manhattan Skyline", в записи которой принимал участие Einar Solberg из LEPROUS. Этот трек, в оригинале записанный группой A-HA, будет включен в ЕР "Pharos", релиз которого намечен на 11 сентября на Candlelight Records:

01. Losing Altitude

02. Spectre At The Feast

03. Pharos

04. Roads (PORTISHEAD cover)

05. Manhattan Skyline (A-HA cover, featuring Einar Solberg of LEPROUS)

IHSAHN Covers A-HA













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