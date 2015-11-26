Новое видео IHSAHN

IHSAHN представил видео на композицию "Manhattan Skyline", в записи которой принимал участие Einar Solberg из LEPROUS. Этот трек, в оригинале записанный группой A-HA, будет включен в ЕР "Pharos", релиз которого намечен на 11 сентября на Candlelight Records:
01. Losing Altitude
02. Spectre At The Feast
03. Pharos
04. Roads (PORTISHEAD cover)
05. Manhattan Skyline (A-HA cover, featuring Einar Solberg of LEPROUS)
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