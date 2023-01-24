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*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 35
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 32
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Ihsahn

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23 янв 2023 : 		 Новая песня IHSAHN

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22 мар 2021 : 		 IHSAHN целиком исполнит материал из новых ЕР

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17 июл 2020 : 		 Новое видео IHSAHN

24 мар 2020 : 		 IHSAHN: «Я рос на IRON MAIDEN»

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29 ноя 2019 : 		 IHSAHN выпустит ЕР зимой

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20 апр 2018 : 		 Видео IHSAHN с Wacken Open Air 2016

19 апр 2018 : 		 Новая песня IHSAHN

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23 фев 2018 : 		 Новое видео IHSAHN

16 фев 2018 : 		 Новый альбом IHSAHN выйдет в мае

13 июн 2017 : 		 IHSAHN начнет запись летом

23 апр 2016 : 		 IHSAHN не одобряет выпуск новых альбомов "на конвеере"

18 апр 2016 : 		 IHSAHN сотрудничает с ARISTIDES INSTRUMENTS

4 апр 2016 : 		 IHSAHN не видит смысла выпускать новый альбом EMPEROR

20 мар 2016 : 		 IHSAHN сам не слушает блек-металл

18 мар 2016 : 		 Новая песня IHSAHN
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|||| 23 янв 2023

Новая песня IHSAHN



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"Contorted Monuments", новая песня группы IHSAHN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Fascination Street Sessions", выход которого запланирован на 24 марта на Candlelight Records:

01. The Observer (feat. Øystein H. Aadland)
02. Contorted Monuments
03. Dom Andrea (KENT cover, feat. Jonas Renske)




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24 янв 2023
gravitgroove
А я думал, будет блевотное карканье на одну из лучших песен The Cure. Ну и хорошо!

просмотров: 308

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