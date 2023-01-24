23 янв 2023



Новая песня IHSAHN



"Contorted Monuments", новая песня группы IHSAHN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Fascination Street Sessions", выход которого запланирован на 24 марта на Candlelight Records:



01. The Observer (feat. Øystein H. Aadland)

02. Contorted Monuments

03. Dom Andrea (KENT cover, feat. Jonas Renske)







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