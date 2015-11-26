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Фронтмен EMPEROR похвалил GHOST: «Они создают впечатление»



Фронтмен EMPEROR Ihsahn (настоящее имя: Vegard Sverre Tveitan) похвалил группу GHOST за то, что они высоко подняли планку в театральном рок-н-ролле, в то время как выступления некоторых рок-артистов бывают чересчур простыми и незамысловатыми.



«Такие группы, как RAMMSTEIN, GHOST или подобные им группы создают впечатление, — сказал Ihsahn в подкасте "Scars And Guitars". — Я взял своего сына на концерт GHOST, и норвежская группа KVELERTAK разогревала их. Он сказал: "KVELERTAK были великолепны, но это была просто группа на сцене, которая очень хорошо и энергично исполняла свои песни. Но когда появились GHOST, это было похоже на просмотр мюзикла. И они произвели впечатление". Ему тогда было 10 лет. И даже он это понял».



Ihsahn добавил, что ему приятно видеть коммерческий успех GHOST, когда хип-хоп продолжает доминировать в чартах США. Последний альбом группы, получивший название "Prequelle", оказался на 3-й позиции чарта Billboard 200.



«Я как-то обсуждал это с [канадским музыкантом/продюсером] Devin'ом Townsend'ом, — сказал Ihsahn. — Я сказал: "Как по мне, здорово видеть сатанинскую музыку в чарте Billboard". Чисто по приколу».















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