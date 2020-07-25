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IHSAHN заметил сходство в оформлении своего ЕР и альбома Тейлор Свифт
После того, как в прошлый четверг Тейлор Свифт объявила о выходе своего нового альбома "Folklore", многие поклонники музыки обратили внимание на сходство новой обложки поп-суперзвезды и блэк-металлического сообщества, которое тесно связано с миром фольклора и мрачных сказок.
Среди людей, которые заметили металлические флюиды "Folklore" был и IHSAHN, который сравнил новое оформление альбома певицы с оформлением ЕР "Telemark", который он выпустил в феврале этого года.
«Итак, кто-нибудь уже ознакомился с новым @taylorswift? Лично мне нравится дизайн»
Музыкант также поделился сообщением от оформителя "Telemark", Дэвида Тьерре, который написал:
«Эй, народ, я не единственный, кто думает, что оформление новой пластинки Тэйлор Свифт весьма металлическое.... Очень близко к работам Ihsahn, которые я создал. Я мог бы сделать это для нее, возможно, за гораздо меньшую цену, чем она заплатила #taylorswift #taylorswiftfolklore #folklore #blackmetalart #telemark #davidthierree #darkarts #metalcovers #artist #artwork #metalartist #owlstrollsanddeadkingsskulls #blackmetalmusic #blackmetalcovers».
Восьмой студийный альбом Свифт "Flklore" неожиданно для всех был выпущен в пятницу, 24 июля. Когда Свифт выпустила в 2017 году "Reputation", многие быстро заметили сходство обложки с оформление хардкор-релизов.
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dondorfer
sike
Svarg_1349
А с учетом того, что она с юга США, то еще не факт, что она догадывается о том что Новый Орлеан и Нью Йорк, находятся в одной и той же стране.
Hellg
dmitry.chetverov
Svarg_1349
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