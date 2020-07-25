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Ihsahn

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IHSAHN заметил сходство в оформлении своего ЕР и альбома Тейлор Свифт



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После того, как в прошлый четверг Тейлор Свифт объявила о выходе своего нового альбома "Folklore", многие поклонники музыки обратили внимание на сходство новой обложки поп-суперзвезды и блэк-металлического сообщества, которое тесно связано с миром фольклора и мрачных сказок.

Среди людей, которые заметили металлические флюиды "Folklore" был и IHSAHN, который сравнил новое оформление альбома певицы с оформлением ЕР "Telemark", который он выпустил в феврале этого года.

«Итак, кто-нибудь уже ознакомился с новым @taylorswift? Лично мне нравится дизайн»

Музыкант также поделился сообщением от оформителя "Telemark", Дэвида Тьерре, который написал:

«Эй, народ, я не единственный, кто думает, что оформление новой пластинки Тэйлор Свифт весьма металлическое.... Очень близко к работам Ihsahn, которые я создал. Я мог бы сделать это для нее, возможно, за гораздо меньшую цену, чем она заплатила #taylorswift #taylorswiftfolklore #folklore #blackmetalart #telemark #davidthierree #darkarts #metalcovers #artist #artwork #metalartist #owlstrollsanddeadkingsskulls #blackmetalmusic #blackmetalcovers».

Восьмой студийный альбом Свифт "Flklore" неожиданно для всех был выпущен в пятницу, 24 июля. Когда Свифт выпустила в 2017 году "Reputation", многие быстро заметили сходство обложки с оформление хардкор-релизов.

TAYLOR SWIFT Called Out By IHSAHN






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

dondorfer


28 июл 2020, 00:59		боюсь, что Тэйлор Свифт не знает не только о существовании Insahn, Emperor, но и о существовании Норвегии как таковой.

sike


28 июл 2020, 01:01		та это же не копирование. а альбомов с деревьями в тумане на обложках хоть завались.

Svarg_1349


28 июл 2020, 01:19		"боюсь, что Тэйлор Свифт не знает не только о существовании Insahn, Emperor, но и о существовании Норвегии как таковой"

А с учетом того, что она с юга США, то еще не факт, что она догадывается о том что Новый Орлеан и Нью Йорк, находятся в одной и той же стране.

Hellg


28 июл 2020, 01:29		Ну, пока ещё в одной стране)

dmitry.chetverov


28 июл 2020, 01:41		Ой бля) ну похоже, держу пари, таких еще обложек наберется пару сотен, и далеко не все исполнители-владельцы обложек будут играть митол

Svarg_1349


28 июл 2020, 01:44		А вот как думаете, она подозревает о существовании Death In June?


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